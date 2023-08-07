Ночные поиски: добровольные спасатели из Ида-Вирумаа оперативно нашли потерявшуюся в лесу бабушку(1)
В ночь на 7 августа в 21:00 в общественную организацию Iga Elu, которая объединяет волонтеров-поисковиков, поступил вызов из полиции с сообщением о том, что в районе бывшей шахты Виру пропала бабушка.
Руководители организации оперативно собрали команду, которая в течение часа прибыла на место и совместно с полицией начала разрабатывать план поиска.
В 23:00 все участники поиска получили задачи и отправились проверять определенные сегменты леса.
В поисках помогали спасатели на квадроциклах, операторы дронов, полицейские поисковые собаки и собака волонтеров Iga Elu Дакота. Полицейские патрули и локомотив компании Enefit проверяли линейные ориентиры вокруг местности в радиусе 5-10 километров.
„Благодаря чёткому планированию поисковых мероприятий бабушка была найдена в 2:15 нашими ребятами“, – написали добровольные спасатели на своей страничке в фейсбуке.
С бабушкой оказалось все в порядке. Спасатели ее согрели, напоили и доставили к команде скорой помощи для осмотра, а позже отвезли бабушку домой.
„Я очень рад, что у нас сложилась такая команда, – написал в фейсбуке один из волонтеров Алексей Непримеров. – Ценю каждого. Собраться на ночной поиск в ночь на понедельник – это бесценно. Берегите своих пожилых близких. Даже у нас чудеса не всегда получаются“.