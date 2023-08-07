МНЕНИЕ | Сел Стрелков, кто сядет следующим?

Путину нет дела ни до кого, не нужна ему никакая идеология. У него только одна религия - золотой телец, а для этого ему необходимо удержать власть любой ценой. И если для этого придется пожертвовать самыми „верными“ людьми, то он сделает это, не задумываясь, пишет сторонник Алексея Навального Сергей Ширяев.