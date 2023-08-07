07.08.2023, 16:00
МНЕНИЕ | Сел Стрелков, кто сядет следующим?
Щупальца Путина по всему миру
ФОТО: | Scanpix/ZUMAPRESS.com
Путину нет дела ни до кого, не нужна ему никакая идеология. У него только одна религия - золотой телец, а для этого ему необходимо удержать власть любой ценой. И если для этого придется пожертвовать самыми „верными“ людьми, то он сделает это, не задумываясь, пишет сторонник Алексея Навального Сергей Ширяев.
21 июля был задержан и обвинен по 280 УК РФ (Экстремизм) Игорь Стрелков-Гиркин. Но не так интересен сам факт его задержания, как то, что это произошло только сейчас.