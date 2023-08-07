Мнение
07.08.2023, 16:00

МНЕНИЕ | Сел Стрелков, кто сядет следующим?

 
Щупальца Путина по всему миру
Сергей Ширяев
сторонник Алексея Навального
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Viacheslav Onyshchenko | Scanpix/ZUMAPRESS.com

Путину нет дела ни до кого, не нужна ему никакая идеология. У него только одна религия - золотой телец, а для этого ему необходимо удержать власть любой ценой. И если для этого придется пожертвовать самыми „верными“ людьми, то он сделает это, не задумываясь, пишет сторонник Алексея Навального Сергей Ширяев.

21 июля был задержан и обвинен по 280 УК РФ (Экстремизм) Игорь Стрелков-Гиркин. Но не так интересен сам факт его задержания, как то, что это произошло только сейчас.

Стрелков на протяжении всей войны в Украине жестко критиковал военное руководство России. Он позволял себе называть Путина „ничтожеством“ и „трусливым бездарем“. За подобное люди в России получали пулю в спину, причем рядом с Кремлем.

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