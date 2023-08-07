Предлагал ли Милонов ввести принудительное осеменение для россиянок старше 24 лет?

Однако „Проверено“ не нашло никаких следов высказывания российского парламентария в источниках, заслуживающих доверия (за исключением „ Новой газеты », которая ссылается на анонимный твит). Такое громкое заявление не могло остаться незамеченным федеральными каналами, крупными общероссийскими и региональными СМИ. Более того, интернет не знает никаких высказываний депутата на тему осеменения за все годы его деятельности. Если верить порталу Blitz+ , в эксклюзивной беседе Милонов назвал растиражированную новость „фейком, но смешным“.

Депутат Госдумы от партии „Единая Россия “ Виталий Милонов заседает в нижней палате российского парламента с 2016 года, однако стал известен задолго до этого благодаря своим законодательным инициативам, вызвавшим большую полемику в обществе. Ещё в 2011 году, будучи депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, он выступил автором городского закона о запрете пропаганды ЛГБТ+ (через два года появится и аналогичный федеральный акт). Также он предлагал, например, запретить в РФ магов , колдунов и куклу Барби , уравнять права эмбриона и человека и сделать обязательными водительские права для велосипедистов. В нынешнем созыве Госдумы Милонов занимает пост зампредседателя комитета по делам семьи, женщин и детей, и этой тематике уделена немалая часть его деятельности. Так, в мае 2023 года он выступил с инициативой исключить аборт без медицинских или социальных показаний из перечня услуг обязательного медицинского страхования. Казалось бы, новость о принудительном осеменении в контексте предыдущих инициатив Милонова существует вполне органично.

Сообщение о предложении, с которым якобы выступил депутат, облетело русскоязычный сегмент интернета 18–20 июля. Инициативу упомянула в своей колонке обозреватель „ Новой газеты » Наталья Чернова. Новость обошла основные соцсети ( Facebook , Twitter , „ Одноклассники », „ ВКонтакте ») и появилась на блог-платформах (« Дзен »). Немалое число пользователей узнало о ней из Telegram – например, через каналы „ Ватное болото » (388 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Байрактар » (65 000), „ ЕП » (63 000) и „ Хроники маразма » (34 000).

Впрочем, как часто бывает, сюжет у сенсационной новости сложился не на пустом месте. В 2012 году, когда Милонов уже был известен как сторонник ультраконсервативных взглядов и создатель радикальных законодательных инициатив, многие СМИ облетело приписанное депутату предложение отправлять российских женщин в армию, если они не родили ребёнка до 23 лет. Потом выяснилось, что законодатель этого не говорил, и Милонов, в частности, обвинил в клевете политика Алексея Навального, который тоже поверил в подлинность цитаты и распространил её.

17 июля 2023 года, за день до распространения высказывания о принудительном осеменении, возник новый инфоповод — по итогам заседания президиума фракции „Единая Россия“ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, затронув близкую Милонову тему контроля медикаментозных абортов, заявил:

„Вот эта порочная практика, что сначала учёба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая в том числе бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее, — это более правильная позиция“.

О том, что „порочную практику отложенного материнства нужно ломать“, Мурашко заявлял и несколькими днями ранее, однако по-настоящему сильно цитата разошлась 18 июля — более 14 млн просмотров только в Telegram, согласно данным TGStat. И уже в 12:57 после полудня по московскому времени пользователь Twitter под ником @SillyWalksMstry опубликовал сообщение о том, что Милонов якобы предлагает ввести принудительное осеменение для незамужних женщин старше 24 лет. Этот твит набрал более 500 ретвитов и, по данным „Проверено“, был первой публикацией, где упоминалось указанное заявление. Если верить описанию профиля @SillyWalksMstry, блогер живёт в Германии. На сообщения „Проверено“ с просьбой прокомментировать, из какого источника он взял информацию об инициативе российского депутата, пользователь Twitter не ответил. Отметим, что с шуточным советом Милонову составить списки на принудительное осеменение пользователи обращались и несколькими днями ранее.

Таким образом, фраза о принудительном осеменении была приписана Милонову пользователем Twitter. Сам депутат уже после того, как его „цитата“ начала распространяться по Сети, поддержал мнение Мурашко, однако, как сказано выше, ничего на тему осеменения не говорил.

Итог: Фейк