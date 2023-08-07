ФОТО | Дождались: полицейские и спасатели Кохтла-Ярве скоро переедут в новое общее для них здание

„Этот дом давно ждали, – говорит руководитель проекта по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Марек Молдау. – Если посмотреть на то здание, где сейчас находятся спасатели, и на новое, они отличаются как день и ночь. Думаю, все очень ждут, и если бы было возможно, то уже завтра бы пришли сюда работать. Технологии в этом здании совсем другие, теперь они современные“.

В общем здании полиции и спасателей есть комната для обучения, сауна, тренажерный зал и небольшие комнаты, где можно отдохнуть. В отличие от старого здания, здесь у спасателей грязная и чистая зона четко разделены, чтобы они могли быстро приводить в порядок технику, одежду и себя.



Для пожарных построена учебная башня, где они будут отрабатывать различные упражнения: подъем по лестнице, тушение из пожарного ствола и т.п.

„Мы надеемся в ближайшие дни получить разрешение на эксплуатацию, и тогда в конце месяца или в начале сентября сотрудники смогут заезжать и начинать работать“, – сказал Марек Молдау.

На площадке перед главным входом в новое здание расположена скульптура Урмаса Вийга. Это чертополох, сделанный из нержавеющей стали. В 2011 году вступил в силу закон о заказе произведений искусства, согласно которому не менее 1% стоимости работ по строительству общественных зданий, но не более десяти тысяч евро должно быть потрачено на создание какого-либо арт-объекта рядом с новостройкой.

Стоимость этого проекта превысила девять миллионов евро.

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