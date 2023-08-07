ФОТО | Провокация на границе Латвии и Беларуси: белорусские силовики помогли нелегалам пробраться через забор

Как отмечают в ГПС, 6 августа, осуществляя наблюдение за границей с помощью технических средств, пограничники заметили нескольких лиц, которые незаконно пересекли заграждения и пробрались в Латвию.

В Госслужбе погранохраны утверждают, что нелегалам помогли пробраться через забор представители белорусских властей, которые сначала проделали отверстие в ограждении, а затем его ликвидировали, чтобы мужчины не смогли вернуться обратно в Беларусь.

На латвийской стороне все нарушители границы были задержаны, а затем в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной режимом ЧС, возвращены в Беларусь.

Как сообщалось ранее, 10 августа 2021 года правительство Латвии приняло решение объявить режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Режим ЧС продлевали несколько раз, в последний раз его продлили до 10 августа.