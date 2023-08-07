ОТ РЕДАКЦИИ | Конфликт президента и правительства шатает конституцию

На минувшей неделе стало известно, что администрация президента и правительство поссорились, словно Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Правда тут обошлось без обмена оскорблениями, зато тема ссоры весьма щепетильная. Еще в мае этого года администрация президента попросила у правительства 360 тысяч евро на свои расходы. И вот теперь некоторые политики обвиняют Алара Кариса и его канцелярию в том, что президент требует оплаты за одобрение законов.

Это не первый раз в Эстонии, когда отношения между президентом и правительством достаточно прохладные. Хорошим примером может служить конфликт между президентом Керсти Кальюлайд и правительством Юри Ратаса, а так же публичная неприязнь президента к членам правительства из партии EKRE. Кроме того, многие уже, вероятно забыли и про конфликт правительства с Леннартом Мери: президента часто обвиняли в превышении полномочий. Однако в случае с Аларом Карисом все намного серьезнее, ведь главу государства фактически обвиняют в вымогательстве и торговле влиянием, что является уголовным преступлением. Такие обвинения требуют серьезных доказательств и расследования, если же обвинения голословные, то обвинителю следует публично принести извинения и покинуть свой пост.

Кроме того, необходимо найти решение деженых проблем канцелярии президента. У эстонского президента практически нет никакой реальной власти, его функция лишь представительская. И если администрация президента вынуждена отказаться от зарубежных визитов ввиду нехватки денег, то президент просто не может выполнять свои обязанности, которые основаны на конституции Эстонской республики. Так, например, Карис не может отправиться в Австралию, несмотря на то, что визит начал планироваться еще год назад. Конечно, администрация президента могла бы забронировать рейс, гостиницу и все необходимые услоуги, а затем просто представить счет правительству, и вряд ли, что кто-то из поставщиков услуг отказался бы. Но такой шаг только бы усугубил напряжение. Поэтому обе стороны должны сделать шаг назад и найти компромисс. И не забывать о том, что развитие конфликта может серьезно скомпрометировать конституционные институты нашей страны, а потому на всех возглагается большая ответственность.