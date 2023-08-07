Связанные с Украиной хакеры взломали сайт с данными о местах пребывания и собственности жителей Москвы

В нем сказано, что взломщики получили все данные о местах пребывания и собственности жителей столицы России. „Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины“, указали авторы заявления. После хакерской атаки сайт МосгорБТИ не работает. В заявлении содержатся ссылки на каналы „sudо rm -RF“: в их твиттере сказано, что они айтишники, работающие для мира в Украине. Ранее этот аккаунт упоминался в связи с крупнейшей кибератакой на Rutube в мае 2022 года, тогда видеосервис не работал двое суток.