Эстонка мучила опытную китаянку 99 ходов, но так и не смогла выиграть

Партия завершилась вничью на 99-м ходу, однако большую часть игры именно единственная эстонка на Кубке мира владела преимуществом. На 42-м ходу она сумела выиграть качество, отдав своего слона за ладью соперницы, и постепенно наращивала преимущество. Увы, на 77-м ходу на фоне усталости Май совершила ошибку и позволила сопернице свести партию вничью. Текст партии можно посмотреть ЗДЕСЬ.