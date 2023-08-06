Эстонка мучила опытную китаянку 99 ходов, но так и не смогла выиграть
Эстонская шахматистка Май Нарва провела невероятно сильную партию в третьем круге Кубка мира в Баку. Ее соперницей была китаянка Тань Чжуньи, владеющая званием мужского гроссмейстера и рейтингом 2523 пунтка эло (у Май Нарвы - 2385).
Партия завершилась вничью на 99-м ходу, однако большую часть игры именно единственная эстонка на Кубке мира владела преимуществом. На 42-м ходу она сумела выиграть качество, отдав своего слона за ладью соперницы, и постепенно наращивала преимущество. Увы, на 77-м ходу на фоне усталости Май совершила ошибку и позволила сопернице свести партию вничью. Текст партии можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В понедельник соперниц ждет тай-брейк, состоящий из партий в быстрые шахматы и блиц. Победительница пройдет в 1/8 финала Кубка мира.
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