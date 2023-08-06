06.08.2023, 20:02
ВИДЕО | В Таллинне выбрали самых красивых котов и кошек
В эти выходные в Таллинне собрались хозяева самых красивых кошек и котов из Эстонии и соседних стран.
На выставке можно было увидеть и, что еще приятнее, погладить кошек 18 различных пород из шести стран. Помимо породистых котов и кошек, свою красоту продемонстрировали и обычные домашние четвероногие красавцы и красавицы.
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