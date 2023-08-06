Илон Маск хочет показать свой бой с Марком Цукербергом в прямом эфире на платформе X (в бывшем Twitter)

Ранее в воскресенье Маск также написал, что он „поднимает гири в течение дня, готовясь к бою“. Он добавил, что поскольку у него нет времени на тренировки, приходится приносить гири на работу.

В ответ на вопрос пользователя X о смысле поединка, Маск ответил: „Это цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну“.

Эта история началась после того, как Маск 20 июня заявил, что он „готов к поединку в клетке“ с Цукербергом, который обучен джиу-джитсу.

Днем позже 39-летний Цукерберг, который разместил в принадлежащей ему платформе Instagram фотографии выигранных им матчей, попросил 51-летнего Маска „отправить локацию“ предполагаемого поединка. На что Маск ответил: „Октагон в Вегасе“, имея в виду площадку, где проводятся чемпионские поединки по смешанным единоборствам (MMA).

После этого Маск заявил, что начнет тренироваться, если перспектива боя примет реальные очертания.

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