Польша приостановила прокачку нефти из России из-за утечки трубопровода. Причину утечки не называют(3)
В Польше приостановлена прокачка поступающей из России нефти по трубопроводу „Дружба“ из-за утечки нефтепровода, пишет портал ERR со ссылкой на агентство Reuters. Ожидается, что поставки нефти возобновятся во вторник.
Об этом сообщил польский сетевой оператор Pern, но он не назвал причины, по которым на трубопроводе в центральной части Польши возникла утечка.
По данным Pern, повреждение было обнаружено в участке трубопровода, по которому доставленная танкерами нефть транспортируется в западные страны. „В настоящее время ведутся ремонтные работы. Предполагаемое время возобновления прокачки – вторник“, – говорится в заявлении оператора.
Как отмечает Reuters, после вторжения России в Украину в феврале прошлого года произошел ряд атак на трубопроводы, по которым поставляются российские нефть и газ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.