Польша приостановила прокачку нефти из России из-за утечки трубопровода. Причину утечки не называют

Об этом сообщил польский сетевой оператор Pern, но он не назвал причины, по которым на трубопроводе в центральной части Польши возникла утечка.

По данным Pern, повреждение было обнаружено в участке трубопровода, по которому доставленная танкерами нефть транспортируется в западные страны. „В настоящее время ведутся ремонтные работы. Предполагаемое время возобновления прокачки – вторник“, – говорится в заявлении оператора.

Как отмечает Reuters, после вторжения России в Украину в феврале прошлого года произошел ряд атак на трубопроводы, по которым поставляются российские нефть и газ.

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