Правительство Финляндии хочет дать право своим жителям дистанционно покупать алкоголь в ЕС, но есть нюанс
Согласно правительственной программе Финляндии, ее жители должны иметь право дистанционно покупать алкоголь у компаний из других стран ЕС. Сейчас правительство хочет уточнить двусмысленное толкование дистанционной торговли, чтобы сделать формулировку более конкретной, пишет финская служба новостей Yle.
Министр экономического развития Вилле Рюдман считает, что эта задача может быть решена достаточно быстро.
Ранее в медиа была информация о том, что правительство Финляндии включило в свою новую программу пункт о предоставлении ликеро-водочным заводам разрешения на продажу спиртных напитков напрямую потребителям, отмечает портал ERR.
Напрямую продавать напитки непосредственно со своих производственных площадок можно микропивоварням и винодельческим компаниям Финляндии. Но крепкие спиртные напитки сейчас может продавать только фирма Alko.
В 2021 году Министерство социального обеспечения и здравоохранения предположило, что изменение закона будет значительным процессом.
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