Правительство Финляндии хочет дать право своим жителям дистанционно покупать алкоголь в ЕС, но есть нюанс

Министр экономического развития Вилле Рюдман считает, что эта задача может быть решена достаточно быстро.

Ранее в медиа была информация о том, что правительство Финляндии включило в свою новую программу пункт о предоставлении ликеро-водочным заводам разрешения на продажу спиртных напитков напрямую потребителям, отмечает портал ERR.

Напрямую продавать напитки непосредственно со своих производственных площадок можно микропивоварням и винодельческим компаниям Финляндии. Но крепкие спиртные напитки сейчас может продавать только фирма Alko.

В 2021 году Министерство социального обеспечения и здравоохранения предположило, что изменение закона будет значительным процессом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .