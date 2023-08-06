В Тель-Авиве на протесты против судебной реформы вышли почти 100 000 человек

Митинги против судебной реформы, первая часть которой была одобрена парламентом страны (Кнессетом) в конце июля, продолжаются 31-ю неделю подряд.

13-й канал израильского телевидения со ссылкой на данные компании Crowd Solutions передает, что на улице Каплан в центре Тель-Авива собралось чуть более 100 тысяч человек. По заявлению организаторов, в общей сложности по всей стране провели около 150 акций.

Парламент Израиля ограничил полномочия Верховного суда

Принятый Кнессетом 24 июля первый законопроект из пакета судебной реформы ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством. Оппозиционные парламентарии бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа. Критики реформы считают, что поправки устраняют один из эффективных механизмов контроля за правительством и тем самым создают возможности для злоупотреблений властью.

Другие положения судебной реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По мнению оппозиции и критиков законопроектов, проведение судебной реформы в Израиле приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии.

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