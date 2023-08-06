Подробности взрыва и гибели молодых людей в Литве: соседи рассказали, какой ужас увидели

„Я пришла из беседки, а минут через десять раздался сильный взрыв. Когда происходит разное между странами... Я думала, может, это Беларусь“, – сказала живущая по соседству Алдона. После звонка по номеру 112 в деревню съехались полиция, врачи и пожарные-спасатели, затем саперы „Араса“, был введен план „Щит“.

„Я увидела, что люди бегут с обеих сторон в одно место, тоже вышла из дома, встретила мужчину. Он был белым как полотно, руками машет – говорит, не ходи, там страшно. Другой мужчина тоже предупредил, чтобы я не ходила. Было страшно, все так кричали“, – рассказала Алдона.

Сначала сообщалось, что взорвалась машина, позже выяснилось, что взрыв произошел рядом с машиной. Мужчины пытались выгрузить из машины собранный на полигоне в Пабраде металл. Двое мужчин погибли, третий находится в больнице.

„Парни привезли с полигона металл, среди металла оказались снаряды“, – сказала Алдона. Выясняется, что лишь один из троицы был местным жителем. Соседи сказали, что все мужчины были очень молодыми. Один из них недавно женился, у второго недавно родился ребенок.

„Сосед мой. Я хорошо его знала, был вежливым, хорошим, второго я знала с виду. Все они, кто приезжал из Пабраде, были вежливыми, здоровались“, – сказала Алдона. Состояние пострадавшего во время взрыва 19-летнего парня тяжелое. „Говорят, что у одного оторвало ноги. Крики были такие, как в фильмах ужасов“, – призналась Алдона.

Сотрудники „Араса“ на месте происшествия нашли и другие предметы, напоминающие снаряды. Сейчас соседи молодого человека ко всему относятся с подозрением. И в субботу одна женщина вызвала полицию, когда нашла на улице подозрительный металл.

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