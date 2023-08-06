ВИДЕО | В Литву прибыл реактор небывалых размеров. Из-за его транспортировки жителям страны отключат электричество

В ночь на воскресенье началась перевозка огромного реактора из Клайпедского порта на завод компании Orlen Lietuva в Мажейкяй. Это событие вызвало ажиотаж среди клайпедчан: толпы людей собрались на улицах, наблюдали за перевозкой, шли за техникой пешком и обменивались шутками.

„Святая труба“, „событие тысячелетия“, „может, здесь выдают сухие пайки, поэтому собралось столько людей“, „узнаем, сколько шагов от Клайпеды до Мажейкяй“, - шутили горожане. Однако надо признать, что таких габаритных грузов прежде не видели ни клайпедчане, ни жители других городов Литвы.

Утверждается, что масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составляет 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.

В полночь на улицы Клайпеды прибыл и мэр города Арвидас Вайткус, вице-мэр Шуките-Корсаке и директор администрации города Андрюс Жукас.

За всем этим они наблюдали со своеобразным чувством беспокойства, ведь груз нестандартный, никто не знал, выдержит ли асфальт такую нагрузку, не будут ли зафиксированы инциденты.

Произведенный в Италии реактор будет установлен на нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva. В Мажейкяй этот груз доставят только 18 августа после полудня. По плану, перевозка груза займет две недели, за это время груз преодолеет 145 км. Его сопровождают многочисленные сотрудники разных служб. Груз в основном будут везти по ночам, рано утром и поздно вечером.

Его повезут по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы. Средняя скорость перевозки - 3 км/ч.

На отрезках, по которым везут реактор, ждут разные ограничения. Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям.

Сообщается, что реактор для Orlen Lietuva в Клайпеду доставило необычное судно Jumbo Jubilee.