ФОТОНОВОСТЬ | В Киеве на монументе „Родина-мать“ установили герб Украины на месте демонтированного герба СССР

В Киеве продолжаются работы по замене советского герба на герб Украины. Вчера работы были приостановлены из-за наступления темноты и сильных порывов ветра.

По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, все монтажные работы планируется завершить до Дня государственного флага Украины - 23 августа. Герб СССР будет отправлен в музей.

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