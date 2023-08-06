06.08.2023, 13:22
ФОТОНОВОСТЬ | В Киеве на монументе „Родина-мать“ установили герб Украины на месте демонтированного герба СССР
ФОТО: | Scanpix
Герб Украины - Тризуб (Трезубец) - укреплен на щите монумента „Родина-мать“, сообщает „Суспiльне“.
В Киеве продолжаются работы по замене советского герба на герб Украины. Вчера работы были приостановлены из-за наступления темноты и сильных порывов ветра.
По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, все монтажные работы планируется завершить до Дня государственного флага Украины - 23 августа. Герб СССР будет отправлен в музей.
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