ПРЯМОЙ ЭФИР | В Ironman Tallinn 70.3 победу одержал бельгиец

Бельгиец Питер Хемерик выиграл в IRONMAN ​​70,3, преодолев дистанцию за 3:36,56. За ним следуют новозеландский триатлонист Майк Филлипс (+2,00) и представитель Финляндии Хенрик Геш (+2,31), Среди женщин самой быстрой стала Лаура Филипп (Германия) со временем 3:59,24. Второй стала Имоджен Симмондс (Швейцария) 4:00,12, а третье место у Эммы Паллант (Великобритания) 4:02,28.

В полном триатлоне IRONMAN представители Эстонии одержали двойную победу. Самым быстрым был Виллу Вакра, который преодолел дистанцию ​​за 8 часов 42 минуты 45 секунд. Яак Киммель, занявший второе место, проиграл ему четыре минуты и 27 секунд. Третье место занял Херман Алкала Ордонез из Испании.

Среди женщин первое место заняла представительница Швеции Лиса Херманссон, которая преодолела дистанцию за 9 часов 45 минут 34 секунды. Второе место заняла представительница Великобритании Зои Смит - 9 часов 50 минут 48 секунд. Представительница Эстонии Риин Буддел заняла третье место, преодолев дистанцию за 9 часов 56 минут 01 секунду.

Полная дистанция гонки Ironman включает 3,8 км заплыва в озере Харку, 180 км езды на велосипеде по Таллинну и его окрестностям и 42,195 км бега.

В Ironman 70.3 все дистанции нужно делить на два. Кроме того, будет отдельное командное мероприятие на дистанции 70.3, где каждый участник должен пройти одну область.

Помимо спортивных мероприятий, все участники, зрители и заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с выставкой IRONMAN EXPO, которая находится на втором этаже центра Rocca al Mare. На выставке EXPO можно найти как официальные фан-продукты IRONMAN Tallinn, так и партнеров мероприятия со своими торговыми палатками. EXPO работает до воскресенья в 19:00.

Команда организаторов IRONMAN Tallinn ожидает, что все присоединятся к участникам в эти выходные.