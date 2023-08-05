На грузинском курорте сошел оползень, погибли 16 человек, среди погибших — гражданки России и Украины

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сообщила о гибели гражданки России при сходе оползня.

„По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала её тело в морге“, — говорится в сообщении.

Еще одна погибшая — украинская журналистка Алина Поликовская, которая работала на телеканале „Украина“. Она отдыхала в горах с мужем и тремя детьми, пишет издание „Страна.ua“. Мужа и троих детей Поликовской еще не нашли, сообщила журналистка Ольга Артюшенко.

„Sputnik Грузия“ сообщает, что в результате схода оползня разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Более 20 человек остаются пропавшими без вести.

Оползень сошел вечером 3 августа. В гостинице „Сансет Шови“, которая оказалась в зоне бедствия, рассказали, что оползень произошел после того, как река вышла из берегов. Массы земли накрыли двор гостиницы и несколько зданий поблизости. По словам главы департамента геологии Национального агентства окружающей среды Грузии Мераба Гаприндашвили, более пяти миллионов кубических метров твердых пород сошло из-за оползня.



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