05.08.2023, 12:31
В Черном море в районе Севастополя обнаружили надводный беспилотник
ФОТО: | EPA
В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, сообщает ряд телеграм-каналов, в том числе и Meduza.
Об этом сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По словам чиновника, принимаются „все необходимые меры по его уничтожению“. Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи Севастополя и обратно. „Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу“, — написал Развожаев, добавив, что в эвакуации с пляжей „нет необходимости“.
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