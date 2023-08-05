Посольство Китая заявило, что пятерых граждан КНР несколько часов допрашивали на границе и не пустили в Россию. Пекин потребовал от Москвы объяснений

По данным посольства, 29 июля пятеро граждан Китая пытались попасть в Россию из Казахстана. На границе их „неоднократно допрашивали в течение четырех часов“, после чего им отказали во въезде. Их туристические визы были аннулированы, утверждают дипломаты.

„Жестокие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан“, — говорится в сообщении.

Посольство заявило, что после просмотра видеозаписи инцидента направило представления в МИД РФ, ФСБ и пограничную службу, потребовав объяснить причину произошедшего и „гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем“.

„Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных обменов между странами“, — заявили в посольстве.

Российская сторона пока не комментировала произошедшее.

Bloomberg отмечает, что заявление посольство появилось спустя несколько дней после того, как пользователь китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) почти с миллионом подписчиков выпустил видео, рассказывающем о том, как пытался перейти российско-казахстанскую границу.

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