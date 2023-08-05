За рубежом
05.08.2023, 18:18

Посольство Китая заявило, что пятерых граждан КНР несколько часов допрашивали на границе и не пустили в Россию. Пекин потребовал от Москвы объяснений

 (1)
Китайский флаг
Китайский флаг
ФОТО: REUTERS/SCANPIX | Delfi Meedia

Посольство Китая в России заявило, что российские правоохранительные органы несколько часов допрашивали пятерых граждан КНР на границе и отказали им во въезде. Такие действия в посольстве назвали „жестокими“. Об этом говорится в заявлении дипломатов в китайской соцсети WeChat, обратил внимание Bloomberg.

По данным посольства, 29 июля пятеро граждан Китая пытались попасть в Россию из Казахстана. На границе их „неоднократно допрашивали в течение четырех часов“, после чего им отказали во въезде. Их туристические визы были аннулированы, утверждают дипломаты.

„Жестокие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан“, — говорится в сообщении.

Посольство заявило, что после просмотра видеозаписи инцидента направило представления в МИД РФ, ФСБ и пограничную службу, потребовав объяснить причину произошедшего и „гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем“.

„Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных обменов между странами“, — заявили в посольстве.

Российская сторона пока не комментировала произошедшее.

Bloomberg отмечает, что заявление посольство появилось спустя несколько дней после того, как пользователь китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) почти с миллионом подписчиков выпустил видео, рассказывающем о том, как пытался перейти российско-казахстанскую границу.

Источник:“Медуза

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии