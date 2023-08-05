В Черном море поврежден российский танкер. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

В российских и украинских телеграм-каналах стала появляться противоречивая информация о причинах остановки движения. В частности, „Осторожно, новости“ написали о звуках взрывов в районе Крымского моста. В телеграм-канале „Военный осведомитель“ появилась информация об атаке воздушных и надводных дронов в Керченском проливе.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что информацию о взрывах не подтверждает. „Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал „Тревога“ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу“. Позже он добавил, что „громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели“. „Объявлена угроза атаки. После ее снятия — движение возобновится“, — написал Крючков.

Утром в субботу Морской спасательно-координационный центр сообщил, что при атаке беспилотниками в Керченском проливе поврежден российский танкер. Никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал сообщения о том, что Крымский мост был атакован. При взрыва судно получило пробоину в правом борту в результате чего было затоплено машинное отделение. Самостоятельно продолжить движение корабль дальше не смог.



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