ФОТО | Ралли Финляндии: Отт Тянак досрочно завершил свое выступление

В четверг был запланирован 3,5-километровый спецучасток Харью, который выиграл Тянак. Нёвиль уступил ему 0,6 секунды, а Рованперя — 0,7 секунды.

Такамото Кацута выиграл первый пятничный спецучасток, Тянак был седьмым (+2,4). Третий спецучасток стал катастрофическим для команды M-Sport, так как Тянак отказался от продолжения гонки из-за проблем с двигателем, а его товарищ по команде Пьер-Луи Лубе съехал с дороги. Позже Тянак сказал в интервью Delfi сказал, что после того, как он налетел на камень, двигатель получил повреждение, и на этом его ралли должно закончиться. Во время обеденного перерыва команда M-Sport подтвердила, что „Ралли Финляедия“ для Тянака завершены.

На пятом спецучастке Эсапекка Лаппи вылетел с дороги и врезался в дерево. Он и его штурман не пострадали, но соревнования пришлось завершить. На восьмом спецучастке Калле Рованперя, который до сих пор доминировал в ралли, так же был вынужден завершить свое выступление из-за аварии.

После восьмого спецучастка первое место занял Эванс, за ним следуют Нёвиль и Кацута.

Таблица после пятничного соревновательного дня:

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