„Без паники, пожалуйста“ – в Нарве закрывается известный ресторан Rondeel

Rondeel хорошо знают туристы и любят горожане. Осенью, зимой и весной, по планам руководства музея, они будут экономить. Останется отопление, которое отключить нельзя, а все остальные расходы прекратятся.

„Мы сейчас оперативно все завершаем, стараемся сделать это грамотно, например, меню сократили до одной страницы, новых инвестиций в оборудование уже не делаем“, – рассказала корреспонденту RusDelfi Дарья Боярова, руководитель отдела маркетинга Нарвского музея.

По словам Дарьи, к большему сожалению, ремонт музея, который сейчас находится в интенсивной стадии, отнял у ресторана уличную галерею. А она украшала Rondeel. В летний сезон галерея была открыта и привлекала клиентов. Сейчас на этом „балконе“ лежат могильные плиты знаменитых горожан и рыцарей из древних захоронений церквей. Крыша галереи протекает. Стулья стоят под слоем пыли. Рядом идет ремонт, и в замке все время что-то шумит: работают перфораторы и подобное оборудование.

„Шум, пыль – это, конечно, не нравится клиентам, туристы к нам в ресторан заходят, а вот нарвитяне, которые могут выбрать любой ресторан в городе, стали избегать нас, – объясняет ситуацию Михаил Дузенко, руководитель отдела продаж музея. – Если бы они остались, то ситуация бы осталась стабильной“.

Михаил говорит, что июнь они хорошо отработали, по июлю статистики пока нет, но групп было много, скорее всего, цифры тоже будут радостными, а вот прогнозы на август и сентябрь их не радуют.

„Мы пообщались с представителем туристического кластера, который посмотрел свою статистику и подтвердил, что туристический поток снизился, – говорит Дузенко. – Нет никакой надежды, что туристы к нам поедут в необходимом объеме, по крайней мере в ближайшее время“. Поэтому, по мнению Михаила, нет смысла затягивать работу ресторана. Они доработают высокий сезон и с 14 августа закроются.