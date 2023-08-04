Писал ли Фрейд, что люди с нехваткой секса говорят о сексе, голодные — о еде, а банкиры и олигархи — о морали?

Отдельные вопросы вызывает использование слова „олигарх“ (если, конечно, перевод соответствует немецкому Oligarch). В современном значении это понятие не было популярным ни в немецком , ни в английском языке до середины 1990-х годов, когда оно стало известным на весь мир благодаря российскому крупному бизнесу.

Беседы с пациентом — одна из важнейших диагностических процедур в психоанализе , направлении в психологии, основанном Зигмундом Фрейдом в конце XIX века. Начало психоанализу положила разработка метода свободных ассоциаций — практики , при которой пациенту позволяется свободно, без какого-либо принуждения со стороны врача, высказываться на предложенную специалистом тему. Согласно Фрейду , любое пришедшее на ум воспоминание важно с точки зрения установления связей между протекающими в психике процессами и пониманием причин возникновения заболевания. Основоположник психоанализа считал, что психологические проблемы, засевшие на уровне бессознательного, могут бы выведены наружу путём таких разговоров. Однако это вовсе не означает, что выбор темы для беседы будет продиктован именно нехваткой чего-то — у отрицательных (как и у положительных) эмоций могут быть разные причины. Иными словами, с собственной теорией психоаналитика это высказывание согласуется далеко не идеально, и даже похожих по смыслу утверждений „Проверено“ в трудах основателя психоанализа не нашло — ни в коллекции работ Фрейда на сайте Библиотеки Конгресса США, ни на сайтах его музеев в Вене и Лондоне , ни в других онлайн-архивах .

Также отметим, что на английском это высказывание начало распространяться в Сети лишь осенью 2021 года, а на немецком и вовсе практически не встречается. При этом афоризм к тому моменту довольно сильно разошёлся на русскоязычных ресурсах, что вкупе с упоминанием „наших олигархов“ позволяет предположить о его соответствующем происхождении.

Анализ постов в соцсетях показывает, что распространение фразы началось 29 декабря 2012 года после её публикации в Facebook на странице издания Snob. Под цитатой есть ссылка на статью с сайта издания, из которой она взята. Речь о блоге Геннадия Балашова — украинского предпринимателя, бывшего депутата Верховной рады и кандидата в президенты Украины. Балашов, который в 2022 году после ряда проблем с законом покинул страну, часто выступает перед аудиторией в роли „политического психоаналитика“, как он себя называет. В блоге на Snob.ru Балашов не пишет, что указанные слова принадлежат Фрейду, — он не использует кавычки и разбивает мысль на два предложения:

Согласно Фрейду, человек, как правило, говорит о том, чего ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе, голодный человек говорит о еде, человек, у которого нет денег, – о деньгах, а олигархи и банкиры говорят о морали…

В совместной книге Геннадия Балашова и Полины Кудиевской „Как стать авантюристом? Размышления миллионера“, вышедшей за год до статьи и написанной в формате бесед с предпринимателем, приписываемое Фрейду высказывание тоже есть — в блог попала слегка отредактированная версия. В первой главе Балашов рассуждает о политической и экономической ситуации в Украине, об огромных суммах на счетах политиков, о моралистических высказываниях жён известных банкиров и олигархов — и следом, упомянув Фрейда, развивает свою мысль вышеуказанной цитатой.

Таким образом, по всей вероятности, высказывание о сексе, голоде, деньгах и олигархах принадлежит не Фрейду, а украинскому бизнесмену и политику Геннадию Балашову, который лишь упоминал основателя психоанализа в контексте собственного наблюдения, однако напрямую ему цитату не приписывал. На момент публикации разбора Балашов не ответил на сообщения „Проверено“ с просьбой прокомментировать наши выводы.

Итог: Неверная атрибуция цитаты