Вице-министр Литвы: в ближайшее время примут решение по закрытию двух КПП на границе с Беларусью

„Одна из мер, по которым в ближайшее время будет принято решение (...) – это закрытие двух КПП. Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции - сокращение их числа с 6 до 4“, – сказал LRT Абрамавичюс, но не назвал КПП, о которых идет речь. „Их назовут немного позже“, – заметил он.



По словам Абрамавичюса, во время обсуждения полного закрытия границы, важно координировать действия с соседними Польшей и Латвией. Индивидуальные решения могут только ухудшить положение других стран. „Если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах. Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян“, – сказал вице-министр и прибавил, что такие шаги будут зависеть от количества провокаций на границе. Напомним, что президент Гитанас Науседа сказал, что Литве и соседним Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за прибытия в эту страну наемников „Вагнер“.



Однако Науседа отметил, что это будет крайняя мера. В настоящее время наемники ЧВК „Вагнер“ в Беларуси вместе с регулярной армией страны проводят совместные учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от границы с Украиной и в 30 км от границы с Польшей. Несколько недель назад руководство Польши приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.



