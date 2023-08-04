Правда ли, что на видеобаннере в Токио разместили надпись „Остановите Зеленского, остановите войну“?
В конце июля 2023 года пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что в столице Японии от Зеленского требуют прекратить войну. Это якобы подтверждает билборд на одной из улиц, попавший на видео. Мы узнали, реальная ли эта запись.
12-секундный ролик появился 30 июля, а пик его распространения пришёлся на следующий день. Как сообщается, на этом видео запечатлён большой экран, находящийся на здании в Токио, где по-английски написано: „Stop Zelenskyy, stop war“. В многочисленных публикациях эту фразу переводят как „Стоп Зеленский, стоп война“ или „Остановите Зеленского, остановите войну“. Нередко авторы постов уточняют, что место действия — специальный район Сибуя (многие пишут „Шибуя“). Подобные записи разместили Telegram-каналы „Скотт Риттер в Telegram» (116 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Бутылка» (111 000), „Иван Утенков» (96 000), „Милитарист» (93 000), „Федерация» (93 000), „Яков Кедми» (78 000), „Выпускайте Кракена!» (62 000), „Запрещёнка» (54 000), TG Team Russia (45 000) и „ДНР 🅉 info 🇷🇺» (45 000).
В части постов авторы поделились своей интерпретацией ролика. Например, в канале „Россия 2.0» (59 000 просмотров) считают так: „“Весь мир с Украиной“, — говорили они… Осознание уже приходит к людям по всему миру“. А такое мнение высказал блогер Александр Семченко (54 000): „Япония против войны и Зеленского. Власти Японии — за. И так по всему миру. Народ за Россию, правительство за Зеленского. Демократия. Смотри, не перепутай“. Наиболее лаконичный комментарий к видео появился в соцсетях телеканала „Царьград» (29 000): „Токио — наш!“.
Встречается ролик и на других платформах, среди которых Rutube (примеры тут, тут, тут и тут), „ВКонтакте“ (паблик WebM (148 000 просмотров), тут, тут, тут и тут), Twitter, а также некоторые новостные сайты и белорусское телевидение.
На записи действительно показан токийский район Сибуя, однако в левой части видео заметен торговый центр Tokyu Toyoko, закрытый ещё в 2020 году. Согласно картам Google, здание было снесено не позднее 2022-го. Кроме того, в Сети имеется лишь один ролик, фиксирующий демонстрацию этой рекламы о войне и Зеленском, причём о ней не написали никакие англо- и японоязычные авторитетные СМИ. Это кажется маловероятным, поскольку Сибуя — один из самых оживлённых и популярных районов города.
Ролик завирусился не только на русском языке, но и на английском. Например, его выложили на развлекательном сайте 9gag, в TikTok, а также англоязычные Twitter-аккаунты, среди которых консервативное канадское СМИ The Post Millennial и Джексон Хинкль — американский блогер, придерживающийся пророссийской позиции (его твит набрал более 1 млн просмотров). В связи с этим на видео обратили внимание фактчекеры из Snopes и Newsweek.
Наши коллеги выяснили, что вирусная запись представляет собой отрывок из 108-минутного видео под названием „Ночная прогулка по Токио, Сибуя“ — его выложили на YouTube-канале Virtual Japan в октябре 2020 года. Однако в исходном ролике на экране здания демонстрируется не реклама со словами „Остановите Зеленского, остановите войну“, а изображения девушек и надписи на японском языке. Иными словами, кто-то отредактировал подлинное видео, добавив туда антиукраинский месседж.
Интересующий нас фрагмент начинается на временной отметке 21:20.
Вероятный первоисточник подделки — Telegram-канал „ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉», где пост с роликом набрал более 57 000 просмотров и был опубликован 30 июля в 13:38 по московскому времени. Более ранних публикаций „Проверено“ обнаружить не смогло. В конце июня именно с этого канала начало распространяться фальшивое видео из Нью-Йорка, где якобы появился баннер со словами „Нет Зеленского — нет войны“. Тот фейк аналогичен рассматриваемому в этом разборе: кто-то изменил фрагмент видео, опубликованного на YouTube в 2021 году.
Итог: Фейк