МНЕНИЕ | Автоналог: 401-й сравнительно честный способ отъема денег у населения(4)
Мы все помним сына турецкоподданного Остапа Бендера, героя романов „12 стульев“ и „Золотой теленок“, у которого в арсенале было 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Похоже, наше правительство придумало 401-й, которому мог бы позавидовать сам Великий комбинатор. И имя ему – налог на моторные средства, отмечает Вадим Белобровцев.
Стоит сразу оговорить одну деталь: сама по себе идея автомобильного налога имеет полное право на существование – при разумном внедрении он вполне способен приносить реальную пользу как государству, так и владельцам и пользователям четырехколесных коней. И в большинстве стран Европы он в той или иной мере присутствует. Но это – при разумном и грамотном применении. К сожалению, про нынешнюю идею правительства этого сказать никак не получается.