МНЕНИЕ | Автоналог: 401-й сравнительно честный способ отъема денег у населения

Стоит сразу оговорить одну деталь: сама по себе идея автомобильного налога имеет полное право на существование – при разумном внедрении он вполне способен приносить реальную пользу как государству, так и владельцам и пользователям четырехколесных коней. И в большинстве стран Европы он в той или иной мере присутствует. Но это – при разумном и грамотном применении. К сожалению, про нынешнюю идею правительства этого сказать никак не получается.

Немного проанализировав текущую ситуацию, ознакомившись с мнением различных заинтересованных сторон и специалистов, послушав министра финансов Марта Вырклаэва, который недавно представил фракциям в Рийгикогу свои идеи автоналога, я пришел к неутешительному выводу: существует как минимум шесть больших проблем, которые сопутствуют введению в Эстонии автомобильного налога сейчас и в одной из тех форм, которые предлагают правящие партии во главе с реформистами. И эти проблемы очевидно говорят о том, что делать этого ни в коем случае нельзя.