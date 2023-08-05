МНЕНИЕ | Автоналог в 1000 евро сделает жителей Эстонии еще беднее(86)
Речь о 1000-евровом автомобильном налоге, сопровождающемся упреками в адрес людей за то, что они не понимают, какие расходы требует содержание государства, свидетельствует о жизненной оторванности сторонников Партии реформ, пишет председатель молодежной организации Центристской партии Валентина Бортновски.
Введение автомобильного налога происходит в то время, когда от удорожания стоимости жизни люди беднеют, тают денежные сбережения среднего класса и ухудшается конкурентоспособность эстонских компаний. Как будто уже имеющихся проблем мало, бывший председатель Партии реформ и отец премьер-министра Сийм Каллас заявляет, что автомобильный налог может быть намного больше, в размере 1000 евро.
Высказывание Сийма Калласа о 1000-евровом автомобильном налоге и заявление молодежной организации Партии реформ, защищающей этот налог, показывают, что к власти пришли те, кто не имеет представления о том, как живут и справляются с жизнью жители Эстонии.
Банки сообщают о сокращении вкладов. Удорожание стоимости жизни – самая болезненная проблема для людей. Безработица растёт. Экономический рост остается в минусе. Любые дополнительные расходы на транспорт означают, что повышение цен набирает обороты, и люди станут ещё беднее.
Только тот, кто не видел людей с особыми потребностями, семей, живущих в деревнях, или людей, у которых каждый заработанный евро идет на то, чтобы прокормить детей и оплатить коммунальные услуги, может упрекать людей за непринятие автомобильного налога.
Во многих местах автомобиль - единственная возможность доставить детей в школу и детский сад, а также добраться на работу или к врачу. Высказывания Калласа об общественном транспорте звучат хорошо. Но в стране с рассредоточенным населением жизнь проходит немного иначе, чем в Бельгии, где на меньшей территории, чем в Эстонии, проживает почти в десять раз больше людей. Тем более, Партия реформ выступает ещё и за отмену бесплатного общественного транспорта.
Бесплатный общественный транспорт на уездных маршрутах был введен правительством, возглавляемом Центристской партией. В Таллине это сохраняется, но приход к власти в стране Партии реформ привел к предложению отменить и его. Тем не менее, бесплатный проезд в общественном транспорте позволяет постоянным пассажирам сэкономить от 500 до 700 евро в год. Это также положительно влияет и на рынок труда: если поездка на автобусе бесплатна, люди могут пойти на работу за пределы своего района.
То, что Каллас называет „безмерной истерией“ в ответ на предложение больше вкладывать в Эстонскую Республику, является не чем иным, как экономической самозащитой граждан. Депутаты Партии реформ из регионов должны думать прежде всего исходя из интересов жителей своих регионов, а не в интересах своей партии. Члены Центристской партии борются против таких оторванных от жизни инициатив всеми доступными средствами.
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