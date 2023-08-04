Президент Литвы не исключает, что Латвии, Литве и Польше придется закрыть границу с Беларусью

„Мы действительно должны работать вместе, мы должны не только принимать меры в национальном масштабе, но и иметь очень четкие алгоритмы на случай, если ситуация еще больше осложнится – в том числе возможное закрытие границы с Беларусью. Но делать это нужно скоординировано – между Польшей, Литвой и Латвией“, - в четверг после двусторонней встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сказал Науседа. Однако он также отметил, что это будет крайняя мера.

„Я упомянул о возможности закрытия границы в качестве крайней меры. Если мы увидим, что отряды „Вагнер“ намеренно дислоцируются у нашей границы, начинаются различные гибридные атаки в сторону нашей границы – без сомнения, это один из вариантов и достаточно эффективный вариант“, - пояснил президент Литвы.

Глава государства подчеркнул, что Литва, Польша и Латвия тесно сотрудничают в этом вопросе и обсуждают, как будут координироваться совместные действия государств в противодействии угрозам, исходящим из Беларуси.

„На самом деле наемники „Вагнер“ могут помогать и нелегальным мигрантам пересечь границу, - сказал Науседа, подчеркнув, что в Польше уже зафиксированы случаи, когда „вагнеровцы“ помогали мигрантам разбирать физический барьер. - Сегодня мы видим такие отдельные усилия и в Литве, но они не приобрели какой-то регулярный характер. Но мое мнение очень простое – если мы можем заранее подготовиться, мы должны это сделать, потому что любое промедление с действиями было бы просто недопустимо“.

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