03.08.2023, 19:39
Эстонка Нарва впервые проиграла на Кубке мира
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская шахматистка Май Нарва уступила белыми во второй партии второго круга Кубка мира среди женщин в Баку предствительнице Румынии Ирине Булмага и позволила сопернице сравнять счет в двухматчевом противостоянии.
Нарва не сумела навязать сопернице свою игру в испанской партии, в условиях ограниченного времени сделала несколько ошибок и к 34-му ходу получила безнадежную позицию. Чемпионка Румынии без особого труда довела партию до победы. Ознакомиться с текстом партии можно здесь.
Теперь соперницам предстоит определить сильнейшую на тай-брейке, который состоит из партий в быстре шахматы и блиц.