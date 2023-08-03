Эстонка Нарва впервые проиграла на Кубке мира

Нарва не сумела навязать сопернице свою игру в испанской партии, в условиях ограниченного времени сделала несколько ошибок и к 34-му ходу получила безнадежную позицию. Чемпионка Румынии без особого труда довела партию до победы. Ознакомиться с текстом партии можно здесь.