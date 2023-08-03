ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Кем покрываются медицинские расходы в Эстонии, если вы работаете за границей?
Нет ничего необычного в том, что многие люди, живущие в Эстонии, работают за границей. Однако, если перемещающиеся между двумя странами работники нуждаются в получении медицинской помощи в своей стране, медицинские расходы в таком случае должны быть покрыты страной, в которой у человека оформлена медицинская страховка. О действующих правилах рассказывает Вивика Тамра, главный специалист Кассы здоровья.
Касса здоровья и Департамент социального страхования помогают людям, живущим или работающим в другой стране-участнице Европейского Союза (ЕС), Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне или Швейцарии, организовать оформление документов правильным образом - чтобы их медицинские расходы покрывались и в Эстонии, и за рубежом. Давайте рассмотрим подробнее, что именно нужно сделать заранее, чтобы обеспечить покрытие расходов на свое медицинское обслуживание.
Если вы работаете в другой стране-участнице Европейского Союза, попросите оформить себе справку S1 в соответствующей организации, занимающейся медицинским страхованием в данной стране
Если человек проживает в Эстонии, но работает в другой стране-участнице ЕС, то социальный налог уплачивается с его зарплаты в ту страну, где он фактически работает. В этом случае страна, в которую уплачивается налог с его зарплаты, несет ответственность за социальное страхование человека. Другими словами, та страна, в которую делается финансовый вклад с зарплаты человека, также должна предоставить ему и медицинскую страховку и покрывать его медицинские расходы как на месте, так и в Эстонии.
Для получения бесплатной медицинской помощи в Эстонии человек должен взять с собой справку S1, оформленную в учреждении медицинского страхования страны, где он работает, и предоставить эту справку в Кассу здоровья в Эстонии. Благодаря зарегистрированной справке S1, когда человеку нужно будет обратиться врачу в Эстонии, он сможет быть уверен, что его медицинская страховка действует на тех же условиях, как и у других застрахованных людей, проживающих и работающих в Эстонии, и его медицинские расходы будут покрыты Кассой здоровья.
Давайте рассмотрим пример - Михаил работает в Финляндии, но возвращается к своей семье в Эстонию в конце рабочей недели. Социальный налог, уплачиваемый с зарплаты Михаила, идет в бюджет Финляндии, т.е. у Михаила есть медицинская страховка в Финляндии. Поскольку место жительства Михаила в Эстонии и ему может понадобиться медицинская помощь и здесь, он имеет право запросить справку S1 в государственной страховой организации Финляндии - Kela. Справку необходимо предоставить в Кассу здоровья, где она будет зарегистрирована. После регистрации справки в Кассе здоровья, у Михаила будут автоматически покрываться медицинские расходы при обращении к врачу в Эстонии. Касса здоровья сама рассчитывается со страховой организацией Kela в Финляндии, а Михаил сможет получать бесплатную медицинскую помощь в Эстонии.
Проводя свои пенсионные годы в Эстонии, подайте заявление на получение справки S1
Жители Эстонии, работающие за границей, также часто возвращаются на родину после выхода на пенсию, чтобы быть ближе к своим родственникам и друзьям. На пенсии людям также может понадобиться больше медицинских услуг, чем раньше.
Если человек получает пенсию от Департамента социального страхования Эстонии, он автоматически получает медицинскую страховку от Кассы здоровья. Однако, если пенсию выплачивает другая страна-участница Европейского Союза, то для получения медицинской страховки в Эстонии человек должен ходатайствовать о выдаче ему справки S1 в страховой организации данного иностранного государства и представить ее в Кассу здоровья. Кроме того, человек должен убедиться, что его местом жительства в регистре народонаселения является Эстония. Касса здоровья регистрирует полученную от человека справку S1, и он добавляется в систему медицинского страхования Эстонии. Это означает, что теперь он может получать здесь медицинскую помощь на тех же условиях, что и другие проживающие здесь пенсионеры.
Давайте рассмотрим пример Марии из Эстонии, которая получает пенсию в Финляндии, но решила вернуться в Эстонию. Мария нашла себе место жительства в Эстонии и внесла его данные в эстонский регистр народонаселения. Поскольку Мария также захотела получить медицинское обслуживание в Эстонии, она подала заявление в финскую страховую организацию Kela для получения справки S1. Справку из Kela Мария предоставила в Кассу здоровья, где ее зарегистрировали. Теперь Мария имеет право получать медицинские услуги в Эстонии так же, как и обычный пенсионер Эстонии. Касса здоровья сама рассчитывается с Kela, и теперь Мария может пользоваться медицинской помощью в Эстонии.
Как получить медицинскую страховку при работе в нескольких странах?
Может случиться и так, что люди одновременно работают в нескольких странах-участницах Европейского Союза. Например, многие врачи, преподаватели университетов и другие специалисты работают как в Эстонии, так и в других странах. Как в таком случае можно получить медицинскую страховку вне зависимости от вашего местонахождения?
Каждый человек может иметь единовременно медицинскую страховку только в одной стране-участнице Европейского Союза. В этом случае человеку следует обратиться в учреждение социального страхования по месту своего жительства, которое определит, права на социальное обеспечение какой страны распространяются на него.
В Эстонии этим учреждением является Департамент социального страхования. Если Департамент социального страхования принимает решение о том, что в данном случае Эстония несет ответственность за социальную защиту человека, ему будет выдана справка A1. Справку A1 необходимо предоставить работодателю, чтобы социальный налог, выплаченный с заработной платы, поступал в Эстонию, и человек мог при необходимости получить здесь социальные и медицинские услуги.
Возьмем, к примеру, Юрия, который живет в Эстонии, но также читает лекции в Университете Хельсинки. Юрий работает в течение одного месяца три недели в Тарту и неделю в Хельсинки. Поскольку рабочие места Юрия находятся в разных странах, он должен обратиться в Департамент социального страхования Эстонии для получения справки A1. Согласно этой справке, основная работа Юрия находится в Эстонии, и Юрий подпадает под действие закона о социальном обеспечении Эстонии. Юрий предоставляет выданную ему в Эстонии справку A1 в Университет Хельсинки. Это означает, что социальный налог с заработной платы Юрия, которую он получает в Университете Хельсинки, должен будет направляться в Эстонию.
Подводя итог, мы хотим напомнить, что если человек связан с несколькими странами-участницами ЕС, ему нужно обязательно изучить все права и возможности, которые предоставляет свободное передвижение людей в ЕС, включая вопросы, касающиеся медицинского страхования. Если человек хочет получить пенсию с трансграничным переводом или перемещается на работу в другую страну-участницу ЕС, ему важно иметь справку S1, гарантирующую медицинскую страховку в стране проживания. Также следует помнить, что, как правило, медицинское страхование и другие социальные выплаты предоставляет именно та страна, в которой человек работает или получает пенсию.