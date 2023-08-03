ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как покрываются ваши медицинские расходы в Эстонии, если вы работаете за границей?

Касса здоровья и Департамент социального страхования помогают людям, живущим или работающим в другой стране-участнице Европейского Союза (ЕС), Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне или Швейцарии, организовать оформление документов правильным образом - чтобы их медицинские расходы покрывались и в Эстонии, и за рубежом. Давайте рассмотрим подробнее, что именно нужно сделать заранее, чтобы обеспечить покрытие расходов на свое медицинское обслуживание.

Если вы работаете в другой стране-участнице Европейского Союза, попросите оформить себе справку S1 в соответствующей организации, занимающейся медицинским страхованием в данной стране

Если человек проживает в Эстонии, но работает в другой стране-участнице ЕС, то социальный налог уплачивается с его зарплаты в ту страну, где он фактически работает. В этом случае страна, в которую уплачивается налог с его зарплаты, несет ответственность за социальное страхование человека. Другими словами, та страна, в которую делается финансовый вклад с зарплаты человека, также должна предоставить ему и медицинскую страховку и покрывать его медицинские расходы как на месте, так и в Эстонии.

Для получения бесплатной медицинской помощи в Эстонии человек должен взять с собой справку S1, оформленную в учреждении медицинского страхования страны, где он работает, и предоставить эту справку в Кассу здоровья в Эстонии. Благодаря зарегистрированной справке S1, когда человеку нужно будет обратиться врачу в Эстонии, он сможет быть уверен, что его медицинская страховка действует на тех же условиях, как и у других застрахованных людей, проживающих и работающих в Эстонии, и его медицинские расходы будут покрыты Кассой здоровья.