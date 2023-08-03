Названия улиц в Нарве с советским „шлейфом“ изменит правительство. Что на это сказали в горсобрании?

„Ускорило это процесс принятия решения правительством или были другие причины для этого, не могу комментировать, – сказала Стольфат RusDelfi. – Я знаю, что в управу обращались с просьбой посчитать необходимое количество табличек. Связанны ли между собой эти два вопроса, я не знаю“.

Татьяна Стольфат прокомментировала, что после решения Временной комиссии по историческому наследию сохранить прежние названия улиц на заседании в начале июля к ней обратился Алексей Евграфов, возглавляющий ее, и попросил вынести этот вопрос на голосование. Ближайшая сессия горсобрания состоится 24 августа. На ней и планируется рассмотреть вопрос.

„Министр сегодня говорил о законопроекте, пока решения нет, поэтому у нас остается право рассмотреть вопрос о переименовании улиц, мы на президиуме горсобрания будем решать, оставлять его или нет, – сказала Стольфат. – Если в основе законопроекта содержится обоснование, что у правительства есть приоритетное право переименовать улицы, то да, оно изменит названия, но нам все равно никто не запрещает оставить этот вопрос и спросить мнение депутатов, которых выбрали горожане“.

Как пояснил на пресс-конференции правительства Мадис Каллас, правительство направило письмо в Нарву о том, что некоторые названия улиц не подходят эстонскому контексту, еще в марте. „Мы дали руководству города несколько месяцев на принятие решения о переименовании, но по разным причинам горсобрание ничего не решило“, – сказал Каллас. Он добавил, что с завтрашнего дня начнется 15-дневный срок, в течение которого правительство ждет обратную связь и предложения по данному вопросу.

Планируется, что государство потратит на смену адресных табличек от 8000 до 9000 евро.

Речь идет об улицах, названных в честь героев советского времени Графова, Бастракова, Юханова и Горбача. Есть также улицы 26 июля, 1 мая и Партизанская. Пять из них, скорее всего, будут переименованы в ближайшее время.