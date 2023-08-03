Названия улиц в Нарве с советским „шлейфом“ изменит правительство. Что на это сказали в горсобрании?(54)
„Сегодня-завтра будет опубликовано постановление о том, что государство берет на себя вопрос переименования пяти улиц Нарвы, и сделает это за счет госбюджета“, – сказал сегодня на пресс-конференции правительства министр регионального развития Мадис Каллас. Председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат рассказала, что она извещала правительство о том, что в августе на первом после каникул заседании горсобрания они намерены рассмотреть вопрос о переименовании улиц.
„Ускорило это процесс принятия решения правительством или были другие причины для этого, не могу комментировать, – сказала Стольфат RusDelfi. – Я знаю, что в управу обращались с просьбой посчитать необходимое количество табличек. Связанны ли между собой эти два вопроса, я не знаю“.
Татьяна Стольфат прокомментировала, что после решения Временной комиссии по историческому наследию сохранить прежние названия улиц на заседании в начале июля к ней обратился Алексей Евграфов, возглавляющий ее, и попросил вынести этот вопрос на голосование. Ближайшая сессия горсобрания состоится 24 августа. На ней и планируется рассмотреть вопрос.
„Министр сегодня говорил о законопроекте, пока решения нет, поэтому у нас остается право рассмотреть вопрос о переименовании улиц, мы на президиуме горсобрания будем решать, оставлять его или нет, – сказала Стольфат. – Если в основе законопроекта содержится обоснование, что у правительства есть приоритетное право переименовать улицы, то да, оно изменит названия, но нам все равно никто не запрещает оставить этот вопрос и спросить мнение депутатов, которых выбрали горожане“.
Как пояснил на пресс-конференции правительства Мадис Каллас, правительство направило письмо в Нарву о том, что некоторые названия улиц не подходят эстонскому контексту, еще в марте. „Мы дали руководству города несколько месяцев на принятие решения о переименовании, но по разным причинам горсобрание ничего не решило“, – сказал Каллас. Он добавил, что с завтрашнего дня начнется 15-дневный срок, в течение которого правительство ждет обратную связь и предложения по данному вопросу.
Планируется, что государство потратит на смену адресных табличек от 8000 до 9000 евро.
Речь идет об улицах, названных в честь героев советского времени Графова, Бастракова, Юханова и Горбача. Есть также улицы 26 июля, 1 мая и Партизанская. Пять из них, скорее всего, будут переименованы в ближайшее время.
Городская управа вносила предложение в горсобрание Нарвы о переименовании улиц следующим образом: Алексея Юханова в Вяйке-Раквере, Арсения Бастракова в Масина, Игоря Графова в Мадизе, Михаила Горбача в Сеэдри, улицу 26 июля в Юули, Партизанскую в Лооме и улицу 1 Мая в Яама.
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