Правда ли, что перед бундестагом прошла акция, посвящённая жертвам вакцинации?

Акция, проведённая у бундестага, — не первая, призванная привлечь внимание к проблеме больных МЭ/СХУ. С 2016 года в Великобритании, США, Канаде проводятся похожие мероприятия — активисты выставляют в людных местах сотни пар обуви и развешивают плакаты с текстом „Миллионы пропали“. Ресурс „Батенька, да вы трансформер“ описывает эдинбургскую акцию 2018 года: „Коричневые потёртые мужские ботинки, к которым их владелец прицепил записку: „Джеймс. Вынужден был уволиться с работы из-за МЭ. Сейчас сижу дома и пишу в газету“. Красные кеды. „Моя любимая дочка живёт с МЭ с 14 лет. Ей пришлось уйти из школы. Последний врач, которого мы просили о помощи, сказал: „Ну, может, есть какой-нибудь благотворительный фонд, они помогут“ „. Розовые биркенштоки с блёстками, брошенные посреди площади без какого-либо объяснения. Серые женские сандалии четвёртого английского размера, с изображением цветка на ремешке. „Меня зовут Фиона. Мне 38. Я болею МЭ 29 лет, с девяти. Меня травили, мне не верили и говорили, что я просто не хочу ходить в школу. Никто не пытался мне помочь. Я и сейчас, годы спустя, не получаю поддержки. Меня игнорируют те, кто должен был бы мне помочь (врачи и так далее). За мной ухаживает мама. Сама бы я не справилась. Я одна из миллионов людей, которые пропали“.