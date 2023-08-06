Фирмы, связанные с министром-бизнесменом Маргусом Цахкна, зарабатывают миллионы на дипломатических сделках

Будь то в роли политика или бизнесмена, Маргус Цахкна вот уже восемь лет представляет интересы эстонских оборонных предприятий. На предыдущем этапе своей политической карьеры Цахкна занимал посты министра обороны и депутата Рийгикогу. На этих должностях он активно отстаивал интересы оборонной промышленности, а одна из компаний этой сферы позже взяла его к себе на работу. В качестве руководителя отдела зарубежного экспорта оборонного предприятия Semetron (с 2019 года по весну 2023 года) он должен был заключать для фирмы контракты местного и международного уровня.