Фирмы, связанные с министром-бизнесменом Маргусом Цахкна, зарабатывают миллионы на дипломатических сделках

Бывший работодатель и нынешний деловой партнер министра иностранных дел Маргуса Цахкна — компания Semetron — зарабатывает миллионы евро на дипломатических сделках между Эстонией и иностранными государствами. Министр не видит конфликта интересов, но все же обещает продать свою долю в бизнесе. Материал Eesti Ekspress.
Будь то в роли политика или бизнесмена, Маргус Цахкна вот уже восемь лет представляет интересы эстонских оборонных предприятий. На предыдущем этапе своей политической карьеры Цахкна занимал посты министра обороны и депутата Рийгикогу. На этих должностях он активно отстаивал интересы оборонной промышленности, а одна из компаний этой сферы позже взяла его к себе на работу. В качестве руководителя отдела зарубежного экспорта оборонного предприятия Semetron (с 2019 года по весну 2023 года) он должен был заключать для фирмы контракты местного и международного уровня.