05.08.2023, 13:31
ФОТО | Блогер поделилась снимками зданий Старого города в цвете Барби
ФОТО: Юлия Корнеева
Сотрудница Таллиннского городского музея и автор блога „Ээстис on hää“ Юлия Корнеева продолжает раскрывать для нас город с необычной, а иногда - шуточной стороны.
Барбимания шагает по миру! В честь премьеры фильма Таллиннская горуправа решила подсветить важные здание Таллинна в розовый.
Поверили? Шутка, конечно! Но мы постарались представить, как это могло бы выглядеть. Листай карусель, чтобы увидеть город в розовом. А в конце тебя ждет главный барби-дом страны: его мы не подкрашивали, он и так круглый год розовый. Не забудьте поделиться с друзьями этой шокирующей „новостью“ и посмотреть на их реакцию.