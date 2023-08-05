ФОТО | Блогер поделилась снимками зданий Старого города в цвете Барби

Поверили? Шутка, конечно! Но мы постарались представить, как это могло бы выглядеть. Листай карусель, чтобы увидеть город в розовом. А в конце тебя ждет главный барби-дом страны: его мы не подкрашивали, он и так круглый год розовый. Не забудьте поделиться с друзьями этой шокирующей „новостью“ и посмотреть на их реакцию.