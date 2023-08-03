МНЕНИЕ | Криштафович: Яна Тоом внедряет в Эстонию кремлевских агентов?

Оснований остаться в Эстонии у Палямар нет



В рассмотрении жалобы Палямар суд будет оценивать исключительно основания, по которым полиция аннулировала ВНЖ – действительно ли деятельность лица представляет опасность для государства или общественного порядка, или же эта опасность преувеличена. Важными, но не решающими, могут являться и гуманитарные обстоятельства: связь лица с Эстонией, наличие семьи, устойчивая интеграция и прочее. О наличии подобных обстоятельств ничего не известно. Яна Тоом сама при этом пишет, что дочь Палямар живёт в Норвегии.



О перспективах жалобы можно судить и по тому признаку, что суд уже отклонил ходатайство о первичной правовой защите, о предоставлении которого в своём боевом пресс-релизе ранее также сообщила Яна Тоом. Суд отказался обязать полицию впустить Палямар в Эстонию и вернуть ей

паспорт на время рассмотрения основной жалобы.



Поскольку Яна Тоом рассылает по редакциям только пресс-релизы, содержащие её требования, но никак не комментирует негативный результат, то мотивировочную часть отказа суда впустить Палямар в Эстонию мы узнаем только после вступления в силу решения по основной жалобе и публикации

его в Riigi Teataja. Но я могу пояснить, что по закону, суд отклоняет ходатайство о первичной правовой защите прежде всего в случаях, если общественный интерес перевешивает основания для применения такой защиты, а также, если у основной жалобы отсутствует какая-либо судебная

перспектива.



Что из всего этого следует? Как гуманист, я безусловно сочувствую неизвестной мне Зое Палямар, так как оказаться в путинской России я не пожелаю никому. Даже всем этим ряженым соотечественникам с георгиевской лентой и балалайками – мы же знаем цену всему этому цирку. Тем не менее, в условиях самой масштабной со времён Второй Мировой – войны в Европе, наше государство вынуждено будет и дальше принимать исключительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Поэтому всем иностранцам нужно помнить: если устраиваешь акции в поддержку путинской политики и его войны – держи чемодан наготове.