МНЕНИЕ | Криштафович: Яна Тоом внедряет в Эстонию кремлевских агентов?(1)
Яна Тоом взялась оказывать юридическую помощь высланной Зое Палямар. Говорит, что делает это чисто из симпатии к несчастной женщине, а вовсе не из желания помочь российскому государству внедрить в Эстонию побольше агентов влияния.
Суровые эстонские спецслужбы (не хочу употреблять слово „фашистские“) подвергли очередного обвешанного георгиевскими ленточками путинского патриота и организатора „бессмертных полков“ самому страшному для такого человека наказанию – лишили её ВНЖ в Эстонии и вынудили остаться в РФ.
Такая мера, как известно, хуже тюрьмы, потому что даже задержанные недавно в Берлине организаторы акции „Русская весна“ тоже первым делом просили не отправлять их в Россию. Дураки, как говорится, но мыла не едят!
Угроза для путинистов вылететь из ЕС - реальна
Поэтому и к истории лишённой эстонского ВНЖ иностранки Зои Палямар приковано большое внимание местных адептов путинского режима из числа неграждан – все понимают, что могут быть следующими. Также хорошо это понимают и завсегдатай соловьёвских эфиров Яна Тоом, и российские
спецслужбы, координировавшие в Эстонии так называемые движения соотечественников. Из-за реальной угрозы вылететь из ЕС с волчьим билетом движения эти самораспустились, и путинскую повестку открыто двигать стало банально некому.
И правда, какая у путинских патриотов может быть родина? Они же не Владимир Кара-Мурза! Они-то на самом деле в Россию не стремятся.
Яна Тоом взялась оказывать Палямар юридическую помощь, чтобы через суд лишить правительство механизма отзыва ВНЖ хотя бы у апатридов, которые не имеют никакого гражданства, и которых по этой причине невозможно выслать из Эстонии ни в одну другую страну. Говорит, что делает это чисто из симпатии к несчастной женщине, а вовсе не из желания помочь российскому государству внедрить в Эстонию побольше агентов влияния. Ага, верю! Зная Яну Тоом много лет, было бы странно усомниться в её мотивах.
Однако, какими бы не были мотивы, юридические основания для обжалования решения полиции в суде остаются довольно жалкими. Дело в том, что выслать из Эстонии лицо с неопределённым гражданством действительно некуда, но если это лицо само покидает страну, то никаких гарантий
возвращения в Эстонию у него тоже нет. Эстония на основании закона может в любую секунду аннулировать основание для пребывания в стране иностранца, например, если он представляет опасность для общественного порядка или государственной безопасности. Соображения защиты собственного государства и его жителей перевешивают право иностранца жить в Эстонии, даже если у иностранца вообще нет никакой родины.
И правда, какая у путинских патриотов может быть родина? Они же не Владимир Кара-Мурза! Они-то на самом деле в Россию не стремятся.
Но если считать верной позицию, что Эстония обязана впустить такого иностранца в страну в любом случае, то это бы означало распространение исключительных гарантий граждан Эстонии на возвращение в страну на лиц, не имеющих нашего гражданства. Поскольку переписать Конституцию в этой части суд даже при желании не смог бы, то этот довод Яны Тоом можно даже подробно не комментировать.
Оснований остаться в Эстонии у Палямар нет
В рассмотрении жалобы Палямар суд будет оценивать исключительно основания, по которым полиция аннулировала ВНЖ – действительно ли деятельность лица представляет опасность для государства или общественного порядка, или же эта опасность преувеличена. Важными, но не решающими, могут являться и гуманитарные обстоятельства: связь лица с Эстонией, наличие семьи, устойчивая интеграция и прочее. О наличии подобных обстоятельств ничего не известно. Яна Тоом сама при этом пишет, что дочь Палямар живёт в Норвегии.
О перспективах жалобы можно судить и по тому признаку, что суд уже отклонил ходатайство о первичной правовой защите, о предоставлении которого в своём боевом пресс-релизе ранее также сообщила Яна Тоом. Суд отказался обязать полицию впустить Палямар в Эстонию и вернуть ей
паспорт на время рассмотрения основной жалобы.
Поскольку Яна Тоом рассылает по редакциям только пресс-релизы, содержащие её требования, но никак не комментирует негативный результат, то мотивировочную часть отказа суда впустить Палямар в Эстонию мы узнаем только после вступления в силу решения по основной жалобе и публикации
его в Riigi Teataja. Но я могу пояснить, что по закону, суд отклоняет ходатайство о первичной правовой защите прежде всего в случаях, если общественный интерес перевешивает основания для применения такой защиты, а также, если у основной жалобы отсутствует какая-либо судебная
перспектива.
Что из всего этого следует? Как гуманист, я безусловно сочувствую неизвестной мне Зое Палямар, так как оказаться в путинской России я не пожелаю никому. Даже всем этим ряженым соотечественникам с георгиевской лентой и балалайками – мы же знаем цену всему этому цирку. Тем не менее, в условиях самой масштабной со времён Второй Мировой – войны в Европе, наше государство вынуждено будет и дальше принимать исключительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Поэтому всем иностранцам нужно помнить: если устраиваешь акции в поддержку путинской политики и его войны – держи чемодан наготове.
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