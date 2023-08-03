Секретарь СНБО Украины: украинские спецслужбы „принимали участие“ в обоих взрывах на Крымском мосту

„Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае“, — сказал Данилов в эфире украинского ТВ (цитата по сообщению „Страны.ua“).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти знали, что Украина стоит за взрывами на Крымском мосту. „Мы об этом говорили и в первый, и во второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение“, — сказал он.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в июле впервые открыто признал, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года стал „одной из реализаций“ украинской спецслужбы.

О том, что СБУ и украинские военные причастны к взрыву на Крымском мосту 17 июля 2023 года, ранее сообщали источники украинских СМИ.

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