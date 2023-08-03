ВИДЕООПРОС | „Нас правительство перестало любить и уважать“ – нарвитяне о повышении тарифа на отопление

„Нет, не знала“, „где-то слышал“ – сказали корреспонденту несколько человек. Наталья, которая узнала о повышении, говорит: „Что заработали, то и отдадим“. Конечно, она не рада такой новости. Артём не очень литературно высказывается, но считает, что все равно ничего не изменишь уже.

Ирина, пенсионерка, говорит, что хоть пенсия у нее есть, а если кто-то стоит на бирже, и у них пять детей, вот кому будет очень сложно. Елена переживает, что аренда поднимется не только дома, но и на работе. Она верит, что все справятся с новой ситуацией, вот только что это за жизнь, когда все, что зарабатываешь отдаешь за коммуналку и за еду. „Нас как-то правительство перестало любить и уважать“, – говорит она.

Мужчины более оптимистичны: отвечают, что справятся с новым тарифом, их заработок позволяет сделать это, или найдут еще варианты, как заработать.

Звучат мнения, что все равно ничего не изменить, но если вдруг будет митинг, то готовы на него пойти и высказаться против повышения цены. Кто-то принимает новость как должное: все дорожает, это неизбежно. „Переживем, неприятно, но переживем“, – резюмирует свои размышления Борис.

„Мужа дома не бывает, ездит по командировкам, так и оплачиваем, – говорит женщина, идущая по городу в компании мужа и взрослой дочки. – Если были какие-то планы до этого, то эти планы придется отодвинуть на какой-то срок“.

Подробнее, что думают жители Нарвы и как они отнеслись к новости о повышении тарифа на отопление на 84% с сентября, смотрите в нашем видеоопросе.

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