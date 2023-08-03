МНЕНИЕ | Победили разум и закон: как 30 лет назад в Ида-Вирумаа не появилось автономии

Прошедшие в этих городах 16-17 июля голосования возникли не на пустом месте, а имели долгую предысторию. Ее корни уходят в середину прошлого века, когда советская власть разрешала селиться в Ида-Вирумаа, в особенности, в разрушенную войной Нарву и имевший статус „закрытого“ города Силламяэ, почти исключительно неэстонцам. В результате, к началу 90-х годов в обоих этих городах эстонцы составляли менее 5% жителей, что радикально отличалось от ситуации 30-х годов. Неудивительно, что в августе 1991 года, когда в Таллинне Верховный Совет ЭССР принимал декларацию о восстановлении независимости, на северо-востоке некоторые местные политики выдвигали идеи создания особой „Принаровской Советской Социалистической Республики“ в составе „обновленного СССР“. Дальше заявлений тогда дело не пошло, но возможные варианты развития событий наглядно показала Молдова, где в результате кровопролитного конфликта в 1992 году возникла непризнанная Приднестровская Молдавская республика, по сей день остающаяся серой зоной на карте Европы.