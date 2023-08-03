03.08.2023, 11:15
Кошка остановила трамвайное движение в центре Таллинна. На помощь пришли спасатели
ФОТО: | Delfi Meedia
Спасателям Пыхьяского региона вчера пришлось доставать из-под трамвая застрявшую там кошку.
Вчера в 11:23 в Центр тревоги сообщили, что поблизости от трамвайной остановки на площади Вабадузе по направлению в Копли под трамвай забежала кошка и трамвай стоит. По прибытии спасателей на место происшествия установили, что кошка действительно застряла под трамваем. Вместе с аварийной бригадой трамвай сдвинули, кошку вытащили и в 12:08 живой и здоровой передали владельцу.
Видео спасательных работ смотрите ЗДЕСЬ.
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