МНЕНИЕ | Арго Лууде: „Производители, если упаковка продается вместе с продуктом, то вы обязаны отвечать за ее сбор и переработку!“

Некоторое время назад в интернете была распространена юмористическая зарисовка, где должник по кредиту, которого играет Ян Ууспыльд, зашел в банк и начал обвинять работника банка в том, что банк ничего не сделал и не предпринял, чтобы должник погасил свой кредит. Банкир пытался убедить своего клиента в том, что погашение кредита по-прежнему является обязанностью должника, но должник пропускал эту информацию „мимо ушей“.