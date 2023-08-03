Мнение
03.08.2023, 10:56

МНЕНИЕ | Арго Лууде: „Производители, если упаковка продается вместе с продуктом, то вы обязаны отвечать за ее сбор и переработку!“

 
Арго Лууде
руководитель Eesti Keskkonnateenused
Argo Luude
Argo Luude
ФОТО: DELFI MEEDIA KOLLAAŽ

Производитель несет ответственность за то, чтобы, если упаковка продается вместе с его продуктом, она собиралась и шла в оборот должным образом, уверен руководитель Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.

Некоторое время назад в интернете была распространена юмористическая зарисовка, где должник по кредиту, которого играет Ян Ууспыльд, зашел в банк и начал обвинять работника банка в том, что банк ничего не сделал и не предпринял, чтобы должник погасил свой кредит. Банкир пытался убедить своего клиента в том, что погашение кредита по-прежнему является обязанностью должника, но должник пропускал эту информацию „мимо ушей“.

Похожая ситуация была описана в статье в „зеленой“ рубрике Delfi, где крупные производители обвиняют государство в том, что оно не может в достаточной мере перерабатывать отходы и складывает всю вину на производителей, наказывая их новым налогом на пластик („Suurtootjad: riik ei suuda pakendijäätmeid ringlusse võtta, aga nuhtleb selle eest ettevõtteid“).

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