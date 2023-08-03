Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

„Коррумпированный Минюст Жуликоватого Джо вновь незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющимся сведениям, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней“, — написал Трамп в электронном письме донорам своей предвыборной кампании.

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, отмечает The Hill, а сроки по разным преступлениям могут отбываться параллельно, ограничивая общее время, которое приговоренный проводит в тюрьме.

За последние месяцы Дональд Трамп стал фигурантом уже трех уголовных дел. В апреле против него выдвинули обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, в июне было возбуждено дело о незаконном хранении секретных документов в резиденциях бывшего президента. В начале августа Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он отрицает вину по всем пунктам обвинения.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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