Единственная эстонка обыграла чемпионку Румынии на Кубке мира
Женский гроссмейстер Май Нарва одержала победу в первой партии второго круга на Кубке мира по шахматам в Баку. На 47-м ходу игравшая черными Нарва преодолела сопротивление Ирины Булмага из Румынии.
Поначалу партия проходила в равной борьбе. Однако к 30-му ходу эстонская шахматистка получила перевес, который и реализовала на фоне обоюдного цейтнота. Вторая партия, в которой Май будет играть белыми, состоится в среду 3 августа. С текстом партии можно ознакомиться здесь.
В мужском турнире в борьбу вступили все сильнейшие, включая экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и претендента на шахматную корону россиянина Яна Непомнящего (оба свои первые партии выиграли).
Первые партии
Магнус Карлсен (Норвегия) – Леван Панцулая (Грузия) – 1:0
Эльтадж Сафарли (Азербайджан) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) – Арсений Нестеров (Россия) – 0,5:0,5
Петр Свидлер (Россия) – Абхиманью Пураник (Индия) – 1:0
Даниил Дубов (Россия) – Башкаран Адхибан (Индия)
Бардия Данешвар (Иран) – Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) – Давид Паравян (Россия) – 0,5:0,5
Вугар Асадли (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1
Фабиано Каруана (США) – Михаил Мчедлишвили (Грузия) – 1:0
Нильс Гранделиус (Швеция) – Михаил Антипов (Россия) – 0,5:0,5
Даниэль Фридман (Германия) – Никита Витюгов (Россия) – 0:1
Венкатараман Картик (Индия) – Хикару Накамура (США)
Полную сетку можно посмотреть здесь.