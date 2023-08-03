Единственная эстонка обыграла чемпионку Румынии на Кубке мира

Поначалу партия проходила в равной борьбе. Однако к 30-му ходу эстонская шахматистка получила перевес, который и реализовала на фоне обоюдного цейтнота. Вторая партия, в которой Май будет играть белыми, состоится в среду 3 августа. С текстом партии можно ознакомиться здесь.