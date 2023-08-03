ФОТО | В Нарве закрывается молодежный центр, который работал 20 лет: без финансирования горуправы сложно оплатить коммунальные услуги(7)
Депутаты горсобрания не поддержали молодежный центр RLK, работающий в Нарве 20 лет: при распределении дополнительного бюджета центру не выделили деньги. Руководители RLK считают, что у ряда депутатов к ним личная неприязнь, а депутаты говорят, что центр не дал ответы на их вопросы, хотя предварительно для учреждения были зарезервированы 10 000 евро в бюджете.
Корреспондент RusDelfi побывала в центре и поговорила с Ростиславом Побежимовым, а также задала вопросы депутату горсобрания Нарвы Денису Ларченко о причинах, по которым не поддержали RLK.
„Нам обидно по-человечески и не потому, что к нам так по-хамски отнеслись, не оценили наш труд. Дело в том, что та функция, которую мы выполняем, востребована, а город не видит этого. И то, что куплено в нашем центре – куплено на наши деньги, а не на городские“, – говорит Ростислав Побежимов.
Эдуард Пирк, соучредитель и директор центра, которого в городе многие знают по активной деятельности, а также по аттракциону-паровозику для детей, написал на своей странице в фейсбуке: „Молодёжный центр RLK, по адресу Уускюла, 18а, закрывается. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в жизни нашего центра RLK. Детей и родителей в первую очередь, спортсменов, танцоров, просто гостей нашего центра – от души низкий Вам поклон“.
Побежимов рассказал, что здание бывшего детского сада, в котором сейчас находится центр, это третье место, куда они переехали за 20 лет работы. Почти все это время городская управа финансировала деятельность клуба. „В небольшом объеме, но на коммунальные платежи хватало, а нам это и нужно, – говорит Ростислав Побежимов, показывая комнаты своего клуба. – Формально говоря, город давал нам деньги, мы их в городе и оставляли“.
„С самого начала у нас с Эдуардом была концепция создания детского досугового центра как альтернативы пребыванию ребенка на улице, – рассказывает Побежимов. – Они могут тут играть, сидеть в компьютере под нашим контролем, читать, одним словом, проводить свое свободное время интересно“. По его словам, направленность центра – досуг, чтобы дети имели возможность заниматься тем, к чему у них лежит душа, при этом бесплатно. „Мы против заорганизованности, для ребенка иногда важнее реализовываться через себя, не через какую-то форму давления на него, как бывает, когда проводят обучающие программы, – объясняет Ростислав. – Мы стараемся создать атмосферу товарищества, заботы, теплоты. Случаев много, когда дети приходили голодными к нам. Мы просто давали им деньги, чтобы сходили и купили себе еды. Или сами покупали ее для них“.
Посмотрев комнаты с компьютерами и игровыми площадками, идем в танцзал и помещение с тренажерами. В это время приходит девятилетний светловолосый парнишка. Пока он один в центре. Ростислав рассказывает, что мальчик из семьи, в которой семь детей, телевизора и компьютера у них дома нет, и он приходит к ним в центр посмотреть мультики или поиграть на компьютере.
Спрашиваю, какие дети обычно у них бывают и чем любят заниматься. „Мы ведем журнал посещений, в который записываем детей, обычно это 15-20 человек в день, – отвечает Побежимов. – Статистика, связанная с их возрастом, местом жительства, учебой, у нас тоже есть. Есть те, кто годами к нам ходит. Много ребят из многодетных семей, из общежитий много. Сейчас ходят два мальчика из Англии, они здесь на каникулах“. Выясняется, что в центр приезжают дети из разных районов города, не только приходят из ближайших домов Кренгольма. Например, в июле в центр пришло 40 новичков. По мнению Ростислава, не все останутся, не все будут ходить регулярно, но то, что они обязательно придут не один раз, – это факт.
К сожалению, у депутатов нет этой информации. Они ее запрашивали еще зимой, по словам Дениса Ларченко, но не получили ответа от руководителей центра. „До сих пор нам неизвестно ничего о подростках, которые пользуются услугой этого центра“, – сказал Денис. И добавил, что они несколько раз там были и не видели ни одного ребенка. Хотя Побежимов говорит, что отчеты они отправляют ежемесячно. Денис рассказал, что за последние полгода вопрос о поддержке конкретно этой организации поднимался в зале горсобрания несколько раз, и на эту тему велись аргументированные споры. Ларченко и еще несколько депутатов ходили в центр, чтобы поближе познакомиться с его деятельностью.
Кроме этого, как рассказал Ларченко, организация располагается на муниципальной площади и имеет льготы по аренде, но в центре также есть платный тренажерный и танцевальный залы, и последний сдается в субаренду. Этот момент в разговоре Ростислав опроверг. Он прокомментировал, что действительно у них есть две группы, которые занимаются танцами, они сдают по 50 евро в месяц, но эти деньги идут на оплату услуг уборщицы. Ростислав был удивлен, что есть вопросы к 100 евро. На его взгляд, это не та сумма, которую следует обсуждать, но слова о том, что они сдают зал в субаренду, он опроверг категорически. Выяснилось, что в центре руководители развивают и поддерживают идеи молодежного самоуправления. Например, в танцевальных группах нет как такового педагога-хореографа, а есть девочки-лидеры, которые и проводят тренировки, возят свои группы на конкурсы и т.п. По возрасту это подростки 15-20 лет. Но все взносы идут только на уборку.
Денис Ларченко также рассказал, что у депутатов остались вопросы по поводу рекреационной зоны с компьютерами и играми в отношении гигиены помещения. Кроме того, он отметил, что данные организации в регистре говорили о том, что в ней работает три человека, и по зарплатам было видно, что они работают только с частичной занятостью, а в последнем квартале этого года и вовсе числится только один работник. Но из ответов сотрудника этого центра депутатам стало понятно, что работники не имеют профильного образования и выполняют не воспитательную функцию, а смотрящего администратора.
Побежимов ответил на это, что официально есть минимальная зарплата только у Эдуарда Пирка как директора центра, а он сам работает как волонтер. И если они привлекают других людей, то те тоже трудятся на добровольных началах. Если есть какая-то возможность поощрить волонтеров, то они это делают. Но центр, как объясняет Побежимов, так давно работает в городе, что многие с большой радостью приходят и проводят что-то для детей без оплаты.
В процессе разговора, пока смотрели залы, соучредитель RLK рассказал также, что к центру были претензии со стороны Спасательного департамента по трем позициям: двери не закрывались автоматически, между тренажерами в спортивном зале было маленькое расстояние, кусты на улице заслоняли пожарный выход. Все эти вопросы Ростислав и Эдуард решили.
У депутатов также как замечание к работе центра был аргумент, что каких-то проектов или сотрудничества, в том числе с городским молодежным центром, RLK давно не ведет. На официальном сайте организации последние новости датированы 14-летней давностью. „Примерно десять лет назад этот центр, действительно, занимался важным делом и активно развивался в сфере молодежной работы, – сказал Ларченко. – Сейчас же результаты их деятельности, мягко говоря, незаметны“.
Он добавил: „Когда речь идет о городском финансировании, то депутаты должны четко понимать целесообразность каких-либо инвестиций и финансовой помощи, стоит отметить, что это не единственная организация, которая ходатайствуют о поддержке от города, подобных организаций в городе много, и в полной мере материально всем помочь просто невозможно. Нужно делать выбор, и в этом выборе каждый из депутатов руководствуется своей логикой“.
„В данном случае решение было принято не в пользу организации, – прокомментировал Денис Ларченко. – В этом случае очень важно знать и то, что в основном бюджете города мы оставляли в резерве деньги на поддержку этой организации, но мы просили о том, чтобы нам предоставили документы о реальной деятельности НКО. Полгода мы ждали, но внятных ответов от руководителей НКО так и не получили“.
В социальных сетях нарвитяне поддерживают Эдуарда Пирка и сожалеют, что центр не продолжит работать. Сейчас у организации долг за коммунальные платежи больше 4000 евро. Но, может быть, если вопрос в том, чтобы руководители центра предоставили исчерпывающую информацию о своей деятельности и улучшили гигиеническое положение комнат центра, и они смогут это сделать, то получится наладить диалог между горсобранием и RLK? И тогда центр сможет работать и дальше.
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