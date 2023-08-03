ФОТО | В Нарве закрывается молодежный центр, который работал 20 лет: без финансирования горуправы сложно оплатить коммунальные услуги

„С самого начала у нас с Эдуардом была концепция создания детского досугового центра как альтернативы пребыванию ребенка на улице, – рассказывает Побежимов. – Они могут тут играть, сидеть в компьютере под нашим контролем, читать, одним словом, проводить свое свободное время интересно“. По его словам, направленность центра – досуг, чтобы дети имели возможность заниматься тем, к чему у них лежит душа, при этом бесплатно. „Мы против заорганизованности, для ребенка иногда важнее реализовываться через себя, не через какую-то форму давления на него, как бывает, когда проводят обучающие программы, – объясняет Ростислав. – Мы стараемся создать атмосферу товарищества, заботы, теплоты. Случаев много, когда дети приходили голодными к нам. Мы просто давали им деньги, чтобы сходили и купили себе еды. Или сами покупали ее для них“.

Побежимов рассказал, что здание бывшего детского сада, в котором сейчас находится центр, это третье место, куда они переехали за 20 лет работы. Почти все это время городская управа финансировала деятельность клуба. „В небольшом объеме, но на коммунальные платежи хватало, а нам это и нужно, – говорит Ростислав Побежимов, показывая комнаты своего клуба. – Формально говоря, город давал нам деньги, мы их в городе и оставляли“.

Эдуард Пирк, соучредитель и директор центра, которого в городе многие знают по активной деятельности, а также по аттракциону-паровозику для детей, написал на своей странице в фейсбуке: „Молодёжный центр RLK, по адресу Уускюла, 18а, закрывается. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в жизни нашего центра RLK. Детей и родителей в первую очередь, спортсменов, танцоров, просто гостей нашего центра – от души низкий Вам поклон“.

„Нам обидно по-человечески и не потому, что к нам так по-хамски отнеслись, не оценили наш труд. Дело в том, что та функция, которую мы выполняем, востребована, а город не видит этого. И то, что куплено в нашем центре – куплено на наши деньги, а не на городские“, – говорит Ростислав Побежимов.

Посмотрев комнаты с компьютерами и игровыми площадками, идем в танцзал и помещение с тренажерами. В это время приходит девятилетний светловолосый парнишка. Пока он один в центре. Ростислав рассказывает, что мальчик из семьи, в которой семь детей, телевизора и компьютера у них дома нет, и он приходит к ним в центр посмотреть мультики или поиграть на компьютере.

Спрашиваю, какие дети обычно у них бывают и чем любят заниматься. „Мы ведем журнал посещений, в который записываем детей, обычно это 15-20 человек в день, – отвечает Побежимов. – Статистика, связанная с их возрастом, местом жительства, учебой, у нас тоже есть. Есть те, кто годами к нам ходит. Много ребят из многодетных семей, из общежитий много. Сейчас ходят два мальчика из Англии, они здесь на каникулах“. Выясняется, что в центр приезжают дети из разных районов города, не только приходят из ближайших домов Кренгольма. Например, в июле в центр пришло 40 новичков. По мнению Ростислава, не все останутся, не все будут ходить регулярно, но то, что они обязательно придут не один раз, – это факт.

К сожалению, у депутатов нет этой информации. Они ее запрашивали еще зимой, по словам Дениса Ларченко, но не получили ответа от руководителей центра. „До сих пор нам неизвестно ничего о подростках, которые пользуются услугой этого центра“, – сказал Денис. И добавил, что они несколько раз там были и не видели ни одного ребенка. Хотя Побежимов говорит, что отчеты они отправляют ежемесячно. Денис рассказал, что за последние полгода вопрос о поддержке конкретно этой организации поднимался в зале горсобрания несколько раз, и на эту тему велись аргументированные споры. Ларченко и еще несколько депутатов ходили в центр, чтобы поближе познакомиться с его деятельностью.