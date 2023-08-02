Спит с секретаршей и тиранит семью: рецензия на фильм про типичную итальянскую семью 70-х
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов посмотрел фильм „Бесконечная любовь“ и как обычно, поделился своим экспертным мнением о картине.
В этом фильме есть все составляющие для того, чтобы киноманы могли его полюбить. Приятное ретро. Действие происходит в Италии начала 1970х, и как же много с тех пор изменилось даже там. Я не думаю, что традиция оставлять на выходные женщин большой семьи с детьми, а всем мужчинам синхронно куда-то „сдристывать“ в каком-нибудь виде сохранилась. Прекрасная и страдающая, что делает её ещё более прекрасной, Пенелопа Крус, продуманный саундтрек, замешанный опять же на том олдскульном итало-диско, которое нравится всем, а если кому-то нет, то у этого кого-то просто нет сердца, наконец, проблемы подростковой самоидентификации, с которыми снова почти каждый может себя соотнести, а если нет, то см. выше.
Мы имеем видимо среднестатистическую на тот момент итальянскую семью, отец, мать и трое детей. Отец работает в неназываемом бизнесе, спит с секретаршей и тиранит семью (слова „абьюз“, кажется, в 1970х годах ещё не использовалось). Мать – отчаянная домохозяйка в полном смысле этого слова, гораздо более близкая своим детям, чем (уже?) мужу. И дети, из которых нам (режиссёру) интересна старшая. Точнее, интересен. Потому что Адриана (в исполнении на самом деле не менее прекрасной Луаны Джулиани) идентифицирует себя как мальчика, называет себя Андреа (что в Италии является мужским именем - например, Андреа Пирло) и влюбляется в девочку.
Конечно, в 1970е годы даже в так называемой „старой Европе“ такое поведение казалось, мягко говоря, ненормативным, так что Андреа приходится несладко, притом, главным образом с собственным папашей и прочими консервативными родственниками. Тем более, это же не просто „старая Европа“, это Италия – страна, где, если мне не изменяет память, снова ведутся разговоры о запрете абортов, например.
Всё это усугубляется отношениями мамы и папы, которые доходят до критической точки, когда папина любовница-секретарша приходит к маме и признаётся, что беременна. У героини Пенелопы Круз случается нервный срыв, на который муж и отец семейства, разумеется, реагирует неадекватно. Пожалуй, вот эту роль можно отнести к неудачам фильма – Винченцо Амато играет какого-то законченного мудака, без всяких проблесков, что, может, и случается в жизни, но, с точки зрения искусства, хорошо бы сделать его немного чуть более противоречивым.
В общем, всё в этой семье плохо, но в то же время фильм оставляет довольно светлое чувство – вероятно, потому что это про прошлое, потому что это всё закутано в атмосферу вегетарианских семидесятых, и в эту музыку, потому что у Андреа, как и у его (её) брата и сестры – впереди вся жизнь, и счастье, в целом, вполне ещё возможно, несмотря на то, что все бараки уже и снесли.
Или это сама итальянская жизнь делает ощущение безнадёжности невозможным – потому что разве можно не испытывать хотя бы легчайшего оптимизма, будучи окружённым этой природой, этой музыкой и этой едой? Ну и детство, наконец, это всегда хорошо, при прочих равных.