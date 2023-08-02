Спит с секретаршей и тиранит семью: рецензия на фильм про типичную итальянскую семью 70-х

В этом фильме есть все составляющие для того, чтобы киноманы могли его полюбить. Приятное ретро. Действие происходит в Италии начала 1970х, и как же много с тех пор изменилось даже там. Я не думаю, что традиция оставлять на выходные женщин большой семьи с детьми, а всем мужчинам синхронно куда-то „сдристывать“ в каком-нибудь виде сохранилась. Прекрасная и страдающая, что делает её ещё более прекрасной, Пенелопа Крус, продуманный саундтрек, замешанный опять же на том олдскульном итало-диско, которое нравится всем, а если кому-то нет, то у этого кого-то просто нет сердца, наконец, проблемы подростковой самоидентификации, с которыми снова почти каждый может себя соотнести, а если нет, то см. выше.

Мы имеем видимо среднестатистическую на тот момент итальянскую семью, отец, мать и трое детей. Отец работает в неназываемом бизнесе, спит с секретаршей и тиранит семью (слова „абьюз“, кажется, в 1970х годах ещё не использовалось). Мать – отчаянная домохозяйка в полном смысле этого слова, гораздо более близкая своим детям, чем (уже?) мужу. И дети, из которых нам (режиссёру) интересна старшая. Точнее, интересен. Потому что Адриана (в исполнении на самом деле не менее прекрасной Луаны Джулиани) идентифицирует себя как мальчика, называет себя Андреа (что в Италии является мужским именем - например, Андреа Пирло) и влюбляется в девочку.

Конечно, в 1970е годы даже в так называемой „старой Европе“ такое поведение казалось, мягко говоря, ненормативным, так что Андреа приходится несладко, притом, главным образом с собственным папашей и прочими консервативными родственниками. Тем более, это же не просто „старая Европа“, это Италия – страна, где, если мне не изменяет память, снова ведутся разговоры о запрете абортов, например.