Рысь видели в окрестностях Каламая на улице Калью. Или это чья-то шутка?

По словам Оропа, на номер спасательного департамента пришло сообщение, что рысь видели на улице Калью со стороны улицы Тёэстузе под кустами сирени.

Через семь минут городской егерь был на месте. Он осмотрел кусты, находящиеся поблизости деревья, но даже следов животного не обнаружил. „Кажется, что кто-то пошутил, мальчишеские шутки“, - сказал он.

По словам Оропа, люди видят какое-то животное и сразу считают, что это рысь, но в городе по ночам бегают и много лис.

По поводу поимки рыси у Оропа никаких планов нет. Ставить на нее ловушку в городе нельзя, не зная точно, где она находится. „До тех пор, пока она не попадет где-то конкретно в какую-то камеру наблюдения или где-то ее не увидят, то на такую отрывочную информацию я опираться не могу“, - добавил он.

Первое сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне за рынком Балтийского вокзала была замечена рысь, Спасательный департамент получил утром 21 июля.

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