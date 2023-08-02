Конференция „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“ расскажет без прикрас о настоящем и будущем региона

В 2012 году в Eesti Päevaleht работал журналист по обмену из Германии Роберт Калимуллин, который, помимо прочего, ездил в Нарву писать репортажи. Возвращаясь в редакцию, он рассказывал, что никогда не сталкивался с тем, чтобы внутри одной страны была еще одна страна. Нарва была для него заграницей, куда можно поехать без визы. Роберт писал: „Для поездки из Таллинна в Нарву виза не нужна. Автобус-экспресс идущий на восток не останавливается на погранпереходе, быстро доезжает до Нарвы. Тем не менее, трехчасовая поездка напоминает поездку за границу. Из Таллинна с его средневековым старым городом я еду в Нарву, построенную с нуля в советское время. Из эстоноязычной среды - в русскоязычную. Из Балтийской страны - в Восточную Европу“.

В 2018 году президент Керсти Кальюлайд пару недель проработала в Ида-Вирумаа. Об этом ярко писал главный редактор Põhjarannik Эрик Калда: „В этом, безусловно, есть немного пиара, но также и желание привлечь больше положительного внимания к Ида-Вирумаа. Кажется, благодаря этому Ида-Вирумаа получил больше общегосударственного внимания. Можно даже сказать, что президент стал торговым представителем уезда №1, потому что многие местные политики, общественные деятели, в том числе избранные от региона члены Рийгикогу, к сожалению, не были способны показать Ида-Вирумаа в положительном свете“.