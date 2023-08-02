Конференция „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“ расскажет без прикрас о настоящем и будущем региона(7)
Ида-Вирумаа – один из самых волшебных регионов Эстонии, который постоянно пытаются заново открыть, понять и помочь, но зачастую энтузиазм остается только на словах, а страстная инициатива гаснет уже в зародыше. Однако в регионе проживает более 140 000 человек, для которых Ида-Вирумаа является домом, местом работы и землей, где они ощущают себя в безопасности. Они хотят, чтобы их край был не полигоном для испытаний различных инициатив, а частью Эстонии.
В 2012 году в Eesti Päevaleht работал журналист по обмену из Германии Роберт Калимуллин, который, помимо прочего, ездил в Нарву писать репортажи. Возвращаясь в редакцию, он рассказывал, что никогда не сталкивался с тем, чтобы внутри одной страны была еще одна страна. Нарва была для него заграницей, куда можно поехать без визы. Роберт писал: „Для поездки из Таллинна в Нарву виза не нужна. Автобус-экспресс идущий на восток не останавливается на погранпереходе, быстро доезжает до Нарвы. Тем не менее, трехчасовая поездка напоминает поездку за границу. Из Таллинна с его средневековым старым городом я еду в Нарву, построенную с нуля в советское время. Из эстоноязычной среды - в русскоязычную. Из Балтийской страны - в Восточную Европу“.
В 2018 году президент Керсти Кальюлайд пару недель проработала в Ида-Вирумаа. Об этом ярко писал главный редактор Põhjarannik Эрик Калда: „В этом, безусловно, есть немного пиара, но также и желание привлечь больше положительного внимания к Ида-Вирумаа. Кажется, благодаря этому Ида-Вирумаа получил больше общегосударственного внимания. Можно даже сказать, что президент стал торговым представителем уезда №1, потому что многие местные политики, общественные деятели, в том числе избранные от региона члены Рийгикогу, к сожалению, не были способны показать Ида-Вирумаа в положительном свете“.
Какова же ситуация в Ида-Вирумаа сегодня, после вышеописанных наблюдений и начавшиеся войны в Украине, когда всем стало ясно то, на какой границе цивилизаций находится и живет этот уезд? Конференция „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“ не хочет приукрашивать или тонуть в мечтах - в планах говорить о регионе честно и откровенно. Политики, предприниматели, специалисты по безопасности и активисты гражданского общества будут говорить об Ида-Вирумаа и описывать то, что видят вокруг. Конечно, заглянут и в будущее, однако это можно сделать только тогда, когда обе ноги твердо стоят на земле, а на плечах холодная голова. Эмоциями в Ида-Вирумаа нечего не сделать.
В списке приглашенных гостей: Кая Каллас, Райнер Сакс, Яна Тоом, Катри Райк, Мярт Меос, Карин Кюннапас, Эдвард Лукас, Кристьян Пийльманн, представители парламентских партий и др.
До встречи 17 октября в Йыхвиском концертном доме!
Купить билет на конференцию, организованную Delfi Media, можно ЗДЕСЬ.