Самый результативный футболист чемпионата Эстонии отправился покорять Данию

Аджири, перешедший в „Левадию“ из молодёжной команды „Манчестер Сити“ в 2021 году, в этом году совершил прорыв в чемпионате Эстонии, поскольку на данный момент он является лучшим бомбардиром лиги с 11 голами, а также отдал восемь голевых передач. На счету 25-летнего ганского футболиста также два гола в еврокубках, которые он забил в этом году в ворота „Жилины“.

Теперь ганец будет защищать цвета датского клуба. Сумма трансфера является конфиденциальной по соглашению клубов, но, кроме того, „Левадия“ заработала процент на перепродажи игрока. Контракт игрока с датским клубом рассчитан на 3,5 года.

„Я хотел бы поблагодарить всех людей из „Левадии“, с которыми у меня было прекрасное сотрудничество в течение 2,5 лет, которые я провел в клубе“, — сказал 25-летний игрок через пресс-службу „Левадии“. „Я встретил замечательных людей, которые помогли мне вырасти как личности и благодаря которым я познакомился с эстонской культурой. Большое спасибо болельщикам „Левадии“, которые всегда были на стадионе и поддерживали нас! Левадия всегда будет в моем сердце, и я обязательно буду следить за играми в зеленых футболках и всегда поддерживать вас! Желаю команде удачи до конца сезона — снова привезите домой кубок чемпионов Эстонии!“

Клуб „Раннерс“, основанный в 2003 году, в прошлом году занял пятое место в высшей датской лиге, в этом году они занимают седьмое место после двух туров.

Президент „Левадии“ Виктор Левада признал, что уход Эрнеста — большая потеря для клуба. „Он был качественным и ценным игроком не только для клуба, но и для всей лиги. В то же время мы понимаем, что это справедливый и необходимый шаг для развития и продвижения вперед обеих сторон. „Эрнест — прекрасный человек, очень талантливый футболист, и мы от всей клубной семьи желаем ему только наилучшего в дальнейшей карьере“, — сказал он.

За два с половиной сезона ганец в высшей лиге чемпионата Эстонии провел 66 матчей и забил 20 голов.